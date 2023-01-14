https://sputnik-georgia.ru/20230114/ostorozhno-gololed-sovety-dlya-voditeley-273929015.html
Осторожно, гололед! Советы для водителей
Осторожно, гололед! Советы для водителей
Федерация автомобильного спорта Грузии опубликовала рекомендации для водителей, которые необходимо учитывать при вождении зимой 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T17:25+0400
2023-01-14T17:25+0400
2023-01-14T17:25+0400
грузия
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0f/273102150_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_83e9e618b911c1af3ac29099fb47c74b.jpg
В последние дни в Грузии ухудшились погодные условия, что создало проблемы автомобилистам. Из-за снега и гололеда увеличилось количество аварий.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, что необходимо учитывать при вождении зимой.С 15 января в Грузии прогнозируют улучшение погодных условий, однако до конца зимы еще полтора меяца, поэтому советы Федерации автомобильного спорта понадобятся водителям еще не раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0f/273102150_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d1df2f0807d61e0212517680e22d5652.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, инфографика, инфографика
грузия, инфографика, инфографика
Осторожно, гололед! Советы для водителей
Федерация автомобильного спорта Грузии опубликовала рекомендации для водителей, которые необходимо учитывать при вождении зимой
В последние дни в Грузии ухудшились погодные условия, что создало проблемы автомобилистам. Из-за снега и гололеда увеличилось количество аварий.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, что необходимо учитывать при вождении зимой.
С 15 января в Грузии прогнозируют улучшение погодных условий, однако до конца зимы еще полтора меяца, поэтому советы Федерации автомобильного спорта понадобятся водителям еще не раз.