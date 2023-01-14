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Осторожно, гололед! Советы для водителей
Осторожно, гололед! Советы для водителей
Федерация автомобильного спорта Грузии опубликовала рекомендации для водителей, которые необходимо учитывать при вождении зимой 14.01.2023, Sputnik Грузия
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В последние дни в Грузии ухудшились погодные условия, что создало проблемы автомобилистам. Из-за снега и гололеда увеличилось количество аварий.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, что необходимо учитывать при вождении зимой.С 15 января в Грузии прогнозируют улучшение погодных условий, однако до конца зимы еще полтора меяца, поэтому советы Федерации автомобильного спорта понадобятся водителям еще не раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, инфографика, инфографика

Осторожно, гололед! Советы для водителей

17:25 14.01.2023
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НовостиTelegram
Федерация автомобильного спорта Грузии опубликовала рекомендации для водителей, которые необходимо учитывать при вождении зимой
Осторожно, гололед! Советы для водителей - Sputnik Грузия
В последние дни в Грузии ухудшились погодные условия, что создало проблемы автомобилистам. Из-за снега и гололеда увеличилось количество аварий.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, что необходимо учитывать при вождении зимой.
С 15 января в Грузии прогнозируют улучшение погодных условий, однако до конца зимы еще полтора меяца, поэтому советы Федерации автомобильного спорта понадобятся водителям еще не раз.
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