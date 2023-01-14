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Семейная пара погибла в шахте лифта в Тбилиси
Семейная пара погибла в шахте лифта в Тбилиси
Возраст погибших, по сообщению СМИ, до 35 лет 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T14:57+0400
2023-01-14T14:57+0400
2023-01-14T17:10+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Жители Тбилиси погибли в шахте лифта в одном из многоэтажных домов, сообщает телекомпания "Рустави 2". По данным телеканала, мужчина упал в шахту лифта и супруга спустилась вниз ему на помощь. В этот момент лифт заработал, в результате чего и произошла трагедия. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, тбилиси, новости тбилиси сегодня
происшествия, тбилиси, новости тбилиси сегодня
Семейная пара погибла в шахте лифта в Тбилиси
14:57 14.01.2023 (обновлено: 17:10 14.01.2023)
Возраст погибших, по сообщению СМИ, до 35 лет
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Жители Тбилиси погибли в шахте лифта в одном из многоэтажных домов, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По данным телеканала, мужчина упал в шахту лифта и супруга спустилась вниз ему на помощь. В этот момент лифт заработал, в результате чего и произошла трагедия.
По факту возбуждено уголовное дело.