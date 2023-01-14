https://sputnik-georgia.ru/20230114/semeynaya-para-pogibla-v-shakhte-lifta-v-tbilisi-273927953.html

Семейная пара погибла в шахте лифта в Тбилиси

Семейная пара погибла в шахте лифта в Тбилиси

Возраст погибших, по сообщению СМИ, до 35 лет 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T14:57+0400

2023-01-14T14:57+0400

2023-01-14T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Жители Тбилиси погибли в шахте лифта в одном из многоэтажных домов, сообщает телекомпания "Рустави 2". По данным телеканала, мужчина упал в шахту лифта и супруга спустилась вниз ему на помощь. В этот момент лифт заработал, в результате чего и произошла трагедия. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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