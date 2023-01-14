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"Скорая" сбила человека на востоке Грузии
"Скорая" сбила человека на востоке Грузии
Машина скорой помощи везла ребенка в тбилисскую больницу 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T20:29+0400
2023-01-14T20:29+0400
2023-01-14T21:10+0400
происшествия
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новости
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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Мужчина погиб под колесами автомобиля скорой помощи на трассе Марнеули-Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи". Сообщается, что мужчина в возрасте до 50 лет решил перейти дорогу и не заметил автомобиль скорой помощи, который вез ребенка в тбилисскую больницу. После ДТП ребенка увезли на другой карете скорой помощи.По факту возбуждено уголовное дело. Водитель скорой помощи уже задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
"Скорая" сбила человека на востоке Грузии
20:29 14.01.2023 (обновлено: 21:10 14.01.2023)
Машина скорой помощи везла ребенка в тбилисскую больницу
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Мужчина погиб под колесами автомобиля скорой помощи на трассе Марнеули-Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Сообщается, что мужчина в возрасте до 50 лет решил перейти дорогу и не заметил автомобиль скорой помощи, который вез ребенка в тбилисскую больницу.
После ДТП ребенка увезли на другой карете скорой помощи.
По факту возбуждено уголовное дело. Водитель скорой помощи уже задержан.