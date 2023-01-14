https://sputnik-georgia.ru/20230114/skoraya-sbila-cheloveka-ryadom-s-tbilisi-273932369.html

"Скорая" сбила человека на востоке Грузии

"Скорая" сбила человека на востоке Грузии

Машина скорой помощи везла ребенка в тбилисскую больницу 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T20:29+0400

2023-01-14T20:29+0400

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происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Мужчина погиб под колесами автомобиля скорой помощи на трассе Марнеули-Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи". Сообщается, что мужчина в возрасте до 50 лет решил перейти дорогу и не заметил автомобиль скорой помощи, который вез ребенка в тбилисскую больницу. После ДТП ребенка увезли на другой карете скорой помощи.По факту возбуждено уголовное дело. Водитель скорой помощи уже задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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