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Умер последний житель древнего села в горах Грузии
Умер последний житель древнего села в горах Грузии
Последнему жителю села Зеисточо в живописном ущелье Горшегма был 81 год 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T18:30+0400
2023-01-14T18:30+0400
2023-01-14T18:30+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Последний житель села Зеисточо в горном районе Грузии Хевсурети Михаил Арабели скончался в Тбилиси, сообщили в патриархии.Арабели, известный в Грузии под именем Миха папа (дедушка Миха), более 20 лет был единственным жителем древнего села в красочном ущелье в горах Грузии и отказывался покидать свой родной дом. Месяц назад его доставили в тбилисскую клинику с онкологическим заболеванием.В 77 лет Арабели стал крестником Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. По решению патриархии панихида пройдет в Сионском соборе в Тбилиси, а вот похоронят его в родном селе, в котором теперь уже официально не будет ни одного жителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, хевсурети
грузия, происшествия, хевсурети
Умер последний житель древнего села в горах Грузии
Последнему жителю села Зеисточо в живописном ущелье Горшегма был 81 год
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Последний житель села Зеисточо в горном районе Грузии Хевсурети Михаил Арабели скончался в Тбилиси, сообщили в патриархии.
Арабели, известный в Грузии под именем Миха папа (дедушка Миха), более 20 лет был единственным жителем древнего села в красочном ущелье в горах Грузии и отказывался покидать свой родной дом. Месяц назад его доставили в тбилисскую клинику с онкологическим заболеванием.
В 77 лет Арабели стал крестником Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. По решению патриархии панихида пройдет в Сионском соборе в Тбилиси, а вот похоронят его в родном селе, в котором теперь уже официально не будет ни одного жителя.