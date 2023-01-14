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Около границы с Грузией произошло сразу два землетрясения
Около границы с Грузией произошло сразу два землетрясения
Одно из землятресений произошло в Дагестане, второе - в Армении 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T13:01+0400
2023-01-14T13:01+0400
2023-01-14T13:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Два землетрясения были зафиксированы за сутки рядом с границей Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.В 12:36 по местному времени землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Дагестане в 5 километрах от границы с Грузией. Эпицентр находился на глубине 25 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Накануне в 06:45 по местному времени толчки магнитудой 3 были зафиксированы в Армении, в 2 километрах от границы с Грузией. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Около границы с Грузией произошло сразу два землетрясения
13:01 14.01.2023 (обновлено: 13:17 14.01.2023)
Одно из землятресений произошло в Дагестане, второе - в Армении
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Два землетрясения были зафиксированы за сутки рядом с границей Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
В 12:36 по местному времени землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Дагестане в 5 километрах от границы с Грузией. Эпицентр находился на глубине 25 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Накануне в 06:45 по местному времени толчки магнитудой 3 были зафиксированы в Армении, в 2 километрах от границы с Грузией. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.