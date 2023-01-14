https://sputnik-georgia.ru/20230114/v-tsentra-stambula-proizoshla-banditskaya-razborka---smi-273932208.html

В центра Стамбула произошла бандитская разборка – СМИ

В центра Стамбула произошла бандитская разборка – СМИ

Конфликт между бандами произошел 20 дней назад, а сегодня убили одного из членов преступной группировки, говорят СМИ 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T20:16+0400

2023-01-14T20:16+0400

2023-01-14T20:18+0400

в мире

стамбул

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/05/270079679_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_fc3e22ff7f5e90bbf3f04694c07bb550.jpg

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Нападение на автомобиль в центре Стамбула, в результате которого погиб мужчина, вероятно, было сведением счетов между конкурирующими преступными группировками, сообщает РИА Новости.На мосту Золотой Рог в центре Стамбула было совершенно вооруженное нападение: из автомобиля без номеров двое мужчин начали стрелять в другое авто. В обстрелянном автомобиле погиб сидевший на заднем сиденье Джумали Аслан, водитель и еще один пассажир ранены, сообщает телеканал Haberturk.Погибший был членом банды Ануджур, а задержанный полицией, некий Д. К., стрелявший в него, член банды Гюндогмуш,. В его отношении действует домашний арест. Конфликт между бандами произошел 20 дней назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

стамбул

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, стамбул, происшествия, новости