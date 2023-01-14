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В центра Стамбула произошла бандитская разборка – СМИ
В центра Стамбула произошла бандитская разборка – СМИ
Конфликт между бандами произошел 20 дней назад, а сегодня убили одного из членов преступной группировки, говорят СМИ 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T20:16+0400
2023-01-14T20:16+0400
2023-01-14T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Нападение на автомобиль в центре Стамбула, в результате которого погиб мужчина, вероятно, было сведением счетов между конкурирующими преступными группировками, сообщает РИА Новости.На мосту Золотой Рог в центре Стамбула было совершенно вооруженное нападение: из автомобиля без номеров двое мужчин начали стрелять в другое авто. В обстрелянном автомобиле погиб сидевший на заднем сиденье Джумали Аслан, водитель и еще один пассажир ранены, сообщает телеканал Haberturk.Погибший был членом банды Ануджур, а задержанный полицией, некий Д. К., стрелявший в него, член банды Гюндогмуш,. В его отношении действует домашний арест. Конфликт между бандами произошел 20 дней назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, стамбул, происшествия, новости
в мире, стамбул, происшествия, новости
В центра Стамбула произошла бандитская разборка – СМИ
20:16 14.01.2023 (обновлено: 20:18 14.01.2023)
Конфликт между бандами произошел 20 дней назад, а сегодня убили одного из членов преступной группировки, говорят СМИ
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik.
Нападение на автомобиль в центре Стамбула, в результате которого погиб мужчина, вероятно, было сведением счетов между конкурирующими преступными группировками, сообщает РИА Новости
.
На мосту Золотой Рог в центре Стамбула было совершенно вооруженное нападение: из автомобиля без номеров двое мужчин начали стрелять в другое авто. В обстрелянном автомобиле погиб сидевший на заднем сиденье Джумали Аслан, водитель и еще один пассажир ранены, сообщает телеканал Haberturk.
Погибший был членом банды Ануджур, а задержанный полицией, некий Д. К., стрелявший в него, член банды Гюндогмуш,. В его отношении действует домашний арест.
Конфликт между бандами произошел 20 дней назад.