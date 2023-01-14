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Ветер повредил более 350 зданий в Кутаиси

Ветер повредил более 350 зданий в Кутаиси

Местные власти подсчитывают ущерб, чтобы помочь пострадавшим от сильного ветра 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Более 350 зданий, автомобили и различная инфраструктура были повреждены из-за сильного ветра в Кутаиси (Западная Грузия), сообщил мэр города Иосиф Хахалеишвили.Грузия уже неделю борется с непогодой и ее последствиями. В регионах ветер и снег создали серьезные проблемы местным жителям: повалены деревья, перекрыты дороги, отменены некоторые рейсы поездов и автобусов, есть проблемы с подачей газа и электроэнергии.По словам Хахалеишвили, сотрудники мэрии, управления чрезвычайными ситуациями, а также энерго- и газораспределительных компаний Energo-Pro Georgia и SOCAR Georgia Gas продолжают работать в круглосуточном режиме. Мэр поблагодарил их за самоотверженный труд.Во всех районах мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости.Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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