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Ветер повредил более 350 зданий в Кутаиси
Ветер повредил более 350 зданий в Кутаиси
Местные власти подсчитывают ущерб, чтобы помочь пострадавшим от сильного ветра 14.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-14T13:21+0400
2023-01-14T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Более 350 зданий, автомобили и различная инфраструктура были повреждены из-за сильного ветра в Кутаиси (Западная Грузия), сообщил мэр города Иосиф Хахалеишвили.Грузия уже неделю борется с непогодой и ее последствиями. В регионах ветер и снег создали серьезные проблемы местным жителям: повалены деревья, перекрыты дороги, отменены некоторые рейсы поездов и автобусов, есть проблемы с подачей газа и электроэнергии.По словам Хахалеишвили, сотрудники мэрии, управления чрезвычайными ситуациями, а также энерго- и газораспределительных компаний Energo-Pro Georgia и SOCAR Georgia Gas продолжают работать в круглосуточном режиме. Мэр поблагодарил их за самоотверженный труд.Во всех районах мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости.Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кутаиси, погода, грузия, западная грузия, новости, непогода в грузии
кутаиси, погода, грузия, западная грузия, новости, непогода в грузии
Ветер повредил более 350 зданий в Кутаиси
13:21 14.01.2023 (обновлено: 13:30 14.01.2023)
Местные власти подсчитывают ущерб, чтобы помочь пострадавшим от сильного ветра
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Более 350 зданий, автомобили и различная инфраструктура были повреждены из-за сильного ветра в Кутаиси (Западная Грузия), сообщил мэр города Иосиф Хахалеишвили.
Грузия уже неделю борется с непогодой и ее последствиями. В регионах ветер и снег создали серьезные проблемы местным жителям: повалены деревья, перекрыты дороги, отменены некоторые рейсы поездов и автобусов, есть проблемы с подачей газа и электроэнергии.
"Я уверен, что погода позволит нам перевести подсчитанные потери в реальную помощь, и каждому гражданину максимально облегчить проблемы, которые есть у них на сегодняшний день", – сказал Хахалеишвили.
По словам Хахалеишвили, сотрудники мэрии, управления чрезвычайными ситуациями, а также энерго- и газораспределительных компаний Energo-Pro Georgia и SOCAR Georgia Gas продолжают работать в круглосуточном режиме. Мэр поблагодарил их за самоотверженный труд.
Во всех районах мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости.
Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.