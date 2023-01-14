https://sputnik-georgia.ru/20230114/vodolazam-spasatelyam-gruzii-peredali-sovremennoe-snaryazhenie-273927508.html

Водолазам-спасателям Грузии передали современное снаряжение

Водолазам-спасателям Грузии передали современное снаряжение

Для приобретения нового оборудования потратили более 3 миллионов долларов 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T15:30+0400

2023-01-14T15:30+0400

2023-01-14T15:30+0400

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Водолазов-спасателей Службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии снабдили специальным водолазным снаряжением новейшего образца, говорится в сообщении ведомства. По данным службы, на приобретение специальной формы и снаряжения было потрачено более восьми миллионов лари. Полностью было обновлено снаряжение для водолазов и горных спасателей. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и в этом году продолжит активное снабжение личного состава новой техникой, спецодеждой и автотранспортом. Всего в государственном бюджете на гражданскую безопасность и улучшение материально-технической базы МВД выделено 102 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями, грузия, новости