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Авиакатастрофа в Непале: экипаж и все пассажиры погибли
Авиакатастрофа в Непале: экипаж и все пассажиры погибли
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара 15.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-15T12:01+0400
2023-01-15T12:01+0400
2023-01-15T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Все пассажиры и члены экипажа самолета, потерпевшого крушение в Непале, погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал news18.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным издания The Himalayan Times, на месте катастрофы уже обнаружены по меньшей мере 32 тела. Причины ЧП выясняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, непал, авиакатастрофа
в мире, происшествия, новости, непал, авиакатастрофа
Авиакатастрофа в Непале: экипаж и все пассажиры погибли
12:01 15.01.2023 (обновлено: 12:57 15.01.2023)
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара
ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik.
Все пассажиры и члены экипажа самолета, потерпевшого крушение в Непале, погибли. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал news18.
"Было 72 человека (на борту самолета – ред.), из них 4 члена экипажа, пассажиров - 68, из них, по нашим данным, четыре гражданина нашей страны", - сказал собеседник РИА Новости.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
По данным издания The Himalayan Times, на месте катастрофы уже обнаружены по меньшей мере 32 тела. Причины ЧП выясняются.