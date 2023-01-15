https://sputnik-georgia.ru/20230115/aviakatastrofa-v-nepale-ekipazh-i-vse-passazhiry-pogibli-273939558.html

Авиакатастрофа в Непале: экипаж и все пассажиры погибли

Авиакатастрофа в Непале: экипаж и все пассажиры погибли

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара 15.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Все пассажиры и члены экипажа самолета, потерпевшого крушение в Непале, погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал news18.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным издания The Himalayan Times, на месте катастрофы уже обнаружены по меньшей мере 32 тела. Причины ЧП выясняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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