https://sputnik-georgia.ru/20230115/dva-milliarda-minut-i-415-millionov-sms---zhiteli-gruzii-byut-rekordy-273933453.html

Два миллиарда минут и 415 миллионов смс - жители Грузии бьют рекорды

Два миллиарда минут и 415 миллионов смс - жители Грузии бьют рекорды

За год выросло не только количество абонентов, но и использование мобильных сервисов 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T09:35+0400

2023-01-15T09:35+0400

2023-01-15T09:35+0400

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национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Жители Грузии в период с 1 января по 1 октября 2022 года проговорили по мобильным телефонам более 1,8 миллиарда минут и отправили 415 миллионов текстовых сообщений, говорится в данных на сайте Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Всего по данным на 1 октября 2022 года, в Грузии было 4,6 миллиона абонентов мобильных операторов, что на 325 тысяч больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом, число абонентов компании Magti за год выросло на 170,8 тысячи, компании Silknet - на 112 тысяч, а Veon Georgia – на 42,3 тысячи. Мобильным интернетом в Грузии к 1 октября 2022 года пользовались 3,2 миллиона абонентов, что на 411 тысяч больше аналогичного показателя 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальная комиссия по коммуникациям грузии