https://sputnik-georgia.ru/20230115/kalandoba-ili-novyy-god-po-guriyski---video-273938542.html

"Каландоба" или Новый год по-гурийски - видео

"Каландоба" или Новый год по-гурийски - видео

Каландоба — это традиционный и необычный гурийский Новый год. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как этот праздник отмечали в регионе Гурия на западе страны 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T10:48+0400

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"Каланда" происходит от латинского слова Calendae и означает первый день месяца. В то время как весь мир празднует Новый год 1 января, у гурийцев этот праздник наступает 14 января.Более того, для гурийцев "Каландоба" является самым главным праздником. Новый год "Каландоба" отличается своими особенностями, интересными семейными ритуалами и многовековой историей.

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