https://sputnik-georgia.ru/20230115/minfin-ssha-strana-okazalas-pered-ugrozoy-defolta-273935887.html

Минфин США: страна оказалась перед угрозой дефолта

Минфин США: страна оказалась перед угрозой дефолта

Республиканцы, контролирующие нижнюю палаты Конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T10:07+0400

2023-01-15T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. США угрожает дефолт в июне без повышения потолка государственного долга, говорится в письме главы Минфина Джанет Йеллен Конгрессу.Существующий лимит заимствований, согласно расчетам главы Минфина, в 31,381 триллиона долларов будет исчерпан меньше чем через неделю, 19 января. Однако, как утверждает Йеллен, накопленные денежные резервы и "экстраординарные меры", среди которых приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, позволят Штатам продержаться как минимум до лета.В этой связи министр обратилась к Конгрессу с просьбой повысить или приостановить действие долгового лимита. Иначе, по ее словам, дефолт нанесет "непоправимый вред" экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности.Йеллен напомнила события 2011 года, когда только сама угроза дефолта привела к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.При этом, по мнению главы американского Минфина, маловероятно, что накопленные денежные резервы, благодаря в том числе принятию чрезвычайных мер, будут исчерпаны до начала июня.Республиканцы, контролирующие нижнюю палаты Конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.

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