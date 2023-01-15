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Минфин США: страна оказалась перед угрозой дефолта
Минфин США: страна оказалась перед угрозой дефолта
Республиканцы, контролирующие нижнюю палаты Конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства 15.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-15T10:07+0400
2023-01-15T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. США угрожает дефолт в июне без повышения потолка государственного долга, говорится в письме главы Минфина Джанет Йеллен Конгрессу.Существующий лимит заимствований, согласно расчетам главы Минфина, в 31,381 триллиона долларов будет исчерпан меньше чем через неделю, 19 января. Однако, как утверждает Йеллен, накопленные денежные резервы и "экстраординарные меры", среди которых приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, позволят Штатам продержаться как минимум до лета.В этой связи министр обратилась к Конгрессу с просьбой повысить или приостановить действие долгового лимита. Иначе, по ее словам, дефолт нанесет "непоправимый вред" экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности.Йеллен напомнила события 2011 года, когда только сама угроза дефолта привела к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.При этом, по мнению главы американского Минфина, маловероятно, что накопленные денежные резервы, благодаря в том числе принятию чрезвычайных мер, будут исчерпаны до начала июня.Республиканцы, контролирующие нижнюю палаты Конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.
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в мире, политика, новости, сша, конгресс сша
Минфин США: страна оказалась перед угрозой дефолта
10:07 15.01.2023 (обновлено: 10:24 15.01.2023)
Республиканцы, контролирующие нижнюю палаты Конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства
ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. США угрожает дефолт в июне без повышения потолка государственного долга, говорится в письме главы Минфина Джанет Йеллен Конгрессу.
Существующий лимит заимствований, согласно расчетам главы Минфина, в 31,381 триллиона долларов будет исчерпан меньше чем через неделю, 19 января. Однако, как утверждает Йеллен, накопленные денежные резервы и "экстраординарные меры", среди которых приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, позволят Штатам продержаться как минимум до лета.
В этой связи министр обратилась к Конгрессу с просьбой повысить или приостановить действие долгового лимита. Иначе, по ее словам, дефолт нанесет "непоправимый вред" экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности.
Йеллен напомнила события 2011 года, когда только сама угроза дефолта привела к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.
При этом, по мнению главы американского Минфина, маловероятно, что накопленные денежные резервы, благодаря в том числе принятию чрезвычайных мер, будут исчерпаны до начала июня.
Республиканцы, контролирующие нижнюю палаты Конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.