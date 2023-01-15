https://sputnik-georgia.ru/20230115/moldovu-khotyat-likvidirovat-deputat-iz-gagauzii-o-vizite-sandu-v-rumyniyu-i-novykh-zakonakh-273936368.html

Молдову хотят ликвидировать: депутат из Гагаузии о визите Санду в Румынию и новых законах

Молдову хотят ликвидировать: депутат из Гагаузии о визите Санду в Румынию и новых законах

В Уголовный кодекс Молдовы будут введены понятия "сепаратизм" и "антиконституционный субъект" 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T10:21+0400

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Депутат народного собрания Гагаузии Виктор Петров считает, что эти изменения направлены именно против Приднестровья и Гагаузии, которые традиционно выступают за сохранение связей с Россией. Ведь теперь любое высказывание, неудобное нынешней власти, будет расцениваться как сепаратизм, подчеркнул Петров. Кроме поправок в Уголовный кодекс Молдовы, мы в студии Sputnik обсудили с депутатом потерю Молдовой своей государственности и поглощение страны Румынией. А также систематические нарушения властями Молдовы фундаментальных прав человека.

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