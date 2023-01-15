https://sputnik-georgia.ru/20230115/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovanie-seme-vakhtanga-kikabidze-273943209.html

Премьер Грузии выразил соболезнование семье Вахтанга Кикабидзе

Премьер Грузии выразил соболезнование семье Вахтанга Кикабидзе

У многих поколений в нашей страны имя актера связано со многими любимыми персонажами, говорится в послании 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T15:14+0400

2023-01-15T15:14+0400

2023-01-15T15:48+0400

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вахтанг кикабидзе

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье легендарного грузинского актера, певца, сценариста и режиссера Вахтанга Кикабидзе в связи с его кончиной. Народный любимец, легендарный грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен Буба Кикабидзе скончался в воскресенье, 15 января, возрасте 84 лет. По информации СМИ, Кикабидзе болел более двух месяцев и находился в клинике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, культура, вахтанг кикабидзе, ираклий гарибашвили