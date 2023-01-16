https://sputnik-georgia.ru/20230116/amerikanskiy-ekspert-prognoziruet-na-zapade-period-stagflyatsii-273950374.html

Американский эксперт прогнозирует на Западе период стагфляции

Американский эксперт прогнозирует на Западе период стагфляции

В ближайшее время западным странам придется столкнуться со значительными расходами, связанными со старением населения, борьбой с глобальным потеплением и... 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T08:02+0400

2023-01-16T08:02+0400

2023-01-16T09:23+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Страны Запада вступают в период стагфляции, которая сочетает стагнацию экономики и инфляцию, заявил американский экономист, профессор экономики в Нью-Йоркском университете Нуриэль Рубини.Он высказался за более прогрессивное налогооблажение доходов и имущества, однако, по его мнению, было бы "иллюзией" думать, что "налогооблажение богатых" решит все проблемы. Эксперт предположил, что в ближайшее время западным странам придется столкнуться со значительными расходами, связанными со старением населения, поддержкой "проигравших от глобализации", обороной, борьбой с глобальным потеплением и распространением пандемий.По его словам, в политических кругах, на Уолл-Стрит и в центробанках долгое время заявляли, что инфляционное давление носит временный характер, а потом решили повысить учетные ставки, чтобы успокоить инфляцию "с мягким приземлением для экономики". Рубини отметил, что это оказалось неверно, поскольку Великобритания находится "на грани стагфляции с очень высокой инфляцией". Эксперт опасается, что "приземление" может оказаться жестким.Рубини выразил обеспокоенность в отношении будущего еврозоны: по его словам, экономическая модель Германии, долгое время полагавшаяся на "недорогую российскую энергию", оказалась "сломана". Экономист также беспокоится насчет возможности победы на выборах во Франции в 2027 году правой партии "Национальное объединение", что означало бы "начало конца еврозоны".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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