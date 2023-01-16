https://sputnik-georgia.ru/20230116/dvizhenie-korabley-po-bosforu-vozobnovleno-posle-snyatiya-sudna-s-meli-273978773.html

Движение кораблей по Босфору возобновлено после снятия судна с мели

Движение кораблей по Босфору возобновлено после снятия судна с мели

Очередь из судов, ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T22:47+0400

2023-01-16T22:47+0400

2023-01-16T22:59+0400

в мире

новости

происшествия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/03/271894801_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_31e995a5e8f56ede7fa4b6e44ff7f8bf.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Движение судов возобновлено в понедельник в Босфорском проливе после снятия судна с мели, сообщило Главное управление береговой охраны Турции. Судно MKK-1, следовавшее с Украины, село на мель утром в Босфорском проливе. После длившейся более четырех часов операции сухогруз был снят с мели и отбуксирован к причалу. Согласно полученному РИА Новости оповещению, движение судов с севера на юг возобновлено с 17.40 по местному времени (совпадает с мск). Запрет на судоходство действовал более 10 часов. В Анкаре объяснили причину затора судов на входе в Босфор >>Движение с юга на север под запретом, в результате очередь из судов, вставших на якорь и ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья Мраморного моря в Стамбуле.Ожидающие очереди на проход через пролив суда встали на якорь вдоль побережья Мраморного моря вереницей протяженностью не менее 45 километров, в очереди более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, турция