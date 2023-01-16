https://sputnik-georgia.ru/20230116/dvizhenie-korabley-po-bosforu-vozobnovleno-posle-snyatiya-sudna-s-meli-273978773.html
Движение кораблей по Босфору возобновлено после снятия судна с мели
Движение кораблей по Босфору возобновлено после снятия судна с мели
Очередь из судов, ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T22:47+0400
2023-01-16T22:47+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Движение судов возобновлено в понедельник в Босфорском проливе после снятия судна с мели, сообщило Главное управление береговой охраны Турции. Судно MKK-1, следовавшее с Украины, село на мель утром в Босфорском проливе. После длившейся более четырех часов операции сухогруз был снят с мели и отбуксирован к причалу. Согласно полученному РИА Новости оповещению, движение судов с севера на юг возобновлено с 17.40 по местному времени (совпадает с мск). Запрет на судоходство действовал более 10 часов. В Анкаре объяснили причину затора судов на входе в Босфор >>Движение с юга на север под запретом, в результате очередь из судов, вставших на якорь и ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья Мраморного моря в Стамбуле.Ожидающие очереди на проход через пролив суда встали на якорь вдоль побережья Мраморного моря вереницей протяженностью не менее 45 километров, в очереди более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, турция
в мире, новости, происшествия, турция
Движение кораблей по Босфору возобновлено после снятия судна с мели
22:47 16.01.2023 (обновлено: 22:59 16.01.2023)
Очередь из судов, ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Движение судов возобновлено в понедельник в Босфорском проливе после снятия судна с мели, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.
Судно MKK-1, следовавшее с Украины, село на мель утром в Босфорском проливе. После длившейся более четырех часов операции сухогруз был снят с мели и отбуксирован к причалу.
Согласно полученному РИА Новости оповещению, движение судов с севера на юг возобновлено с 17.40 по местному времени (совпадает с мск). Запрет на судоходство действовал более 10 часов.
Движение с юга на север под запретом, в результате очередь из судов, вставших на якорь и ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья Мраморного моря в Стамбуле.
Ожидающие очереди на проход через пролив суда встали на якорь вдоль побережья Мраморного моря вереницей протяженностью не менее 45 километров, в очереди более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью.