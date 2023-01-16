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Экс-сотрудник СБУ Прозоров о работе спецслужб с детьми - видео
Экс-сотрудник СБУ Прозоров о работе спецслужб с детьми - видео
Военные преступления совершают не только бойцы украинских нацбатов. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности... 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T23:07+0400
2023-01-16T23:07+0400
2023-01-16T23:07+0400
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При этом жителей России расчеловечивают на Украине и Западе, чтобы оправдать происходящее, считает он. Как украинские спецслужбы осуществляют диверсии? Откажутся ли в Киеве от серии заранее раскрытых Минобороны России провокаций, которые готовила СБУ? Обо всем этом смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Экс-сотрудник СБУ Прозоров о работе спецслужб с детьми - видео
Военные преступления совершают не только бойцы украинских нацбатов. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, основатель агенства UkrLeaks Василий Прозоров
При этом жителей России расчеловечивают на Украине и Западе, чтобы оправдать происходящее, считает он. Как украинские спецслужбы осуществляют диверсии? Откажутся ли в Киеве от серии заранее раскрытых Минобороны России провокаций, которые готовила СБУ? Обо всем этом смотрите в видео.