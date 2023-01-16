https://sputnik-georgia.ru/20230116/eks-sotrudnik-sbu-prozorov-o-rabote-spetssluzhb-s-detmi---video-273979045.html

Экс-сотрудник СБУ Прозоров о работе спецслужб с детьми - видео

Экс-сотрудник СБУ Прозоров о работе спецслужб с детьми - видео

Военные преступления совершают не только бойцы украинских нацбатов. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности... 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T23:07+0400

2023-01-16T23:07+0400

2023-01-16T23:07+0400

видео

мультимедиа

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/10/273978425_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66297bcfd2d38ab71cddc413fe2f6547.jpg

При этом жителей России расчеловечивают на Украине и Западе, чтобы оправдать происходящее, считает он. Как украинские спецслужбы осуществляют диверсии? Откажутся ли в Киеве от серии заранее раскрытых Минобороны России провокаций, которые готовила СБУ? Обо всем этом смотрите в видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, экспертное мнение, видео