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Грузинская модель стала лицом рекламной кампании Massimo Dutti
Грузинская модель стала лицом рекламной кампании Massimo Dutti
Грузинка позировала в минималистичных и повседневных, элегантных образах на улицах города 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T18:49+0400
2023-01-16T18:49+0400
2023-01-16T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв— Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани стала лицом рекламной кампании бренда Massimo Dutti. Massimo Dutti представил коллекцию 2023 года под названием Upside Down, лицом которой впервые стала Матильда Гварлиани. Бренд поделился серией фотографий в соцсетях. Грузинка позировала в минималистичных и повседневных, элегантных образах на улицах города. Матильда работала с фотографом Бруно Стаб и стилистом Джейсоном Райдером. Матильде Гварлиани 19 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод. Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, тбилиси, флоренция, милан
Грузинская модель стала лицом рекламной кампании Massimo Dutti
Грузинка позировала в минималистичных и повседневных, элегантных образах на улицах города
ТБИЛИСИ, 16 янв— Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани стала лицом рекламной кампании бренда Massimo Dutti.
Massimo Dutti представил коллекцию 2023 года под названием Upside Down, лицом которой впервые стала Матильда Гварлиани.
Бренд поделился серией фотографий в соцсетях. Грузинка позировала в минималистичных и повседневных, элегантных образах на улицах города. Матильда работала с фотографом Бруно Стаб и стилистом Джейсоном Райдером.
Матильде Гварлиани 19 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.