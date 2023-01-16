https://sputnik-georgia.ru/20230116/gruzinskiy-fekhtovalschik-pobedil-na-gran-pri-v-tunise-273951048.html

Грузинский фехтовальщик победил на Гран-при в Тунисе

Грузинский фехтовальщик победил на Гран-при в Тунисе

Базадзе первый в истории грузинский фехтовальщик, выигравший Гран-при 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T08:32+0400

2023-01-16T08:32+0400

2023-01-16T09:24+0400

грузия

новости

спорт

сандро базадзе

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ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем первого Гран-при 2023 года в Тунисе. Тунис 14 и 15 января принимал Гран-при по фехтованию на саблях. По информации Федерации фехтования Грузии, Гран-при Туниса по своей важности не уступает первенству Европы, а престижнее его только Олимпийские игры и чемпионат мира. Грузинский саблист выиграл серебро на последнем турнире года >>В финальной встрече 29-летний Базадзе победил итальянца, серебряного призера Олимпийских игр в Токио Луиджи Самеле со счетом 15:8. Базадзе первый в истории грузинский фехтовальщик, выигравший Гран-при. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, спорт, сандро базадзе