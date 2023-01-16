https://sputnik-georgia.ru/20230116/nastoyatel-gelatskogo-sobora-postradal-pri-tushenii-pozhara-v-kele-273978160.html
Настоятель Гелатского собора пострадал при тушении пожара в келье
Настоятель Гелатского собора пострадал при тушении пожара в келье
Архимандрит получил ожоги на 50% тела, и его доставили в Кутаисский ожоговый центр 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T22:25+0400
2023-01-16T22:25+0400
2023-01-16T22:25+0400
грузия
новости
происшествия
гелати
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270141257_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_27faee1aebf2abff7db91ab224a8d818.jpg
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Настоятель Гелатского кафедрального собора отец Иосиф Бурджанадзе пострадал в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в гостевой келье, говорится в заявлении митрополита Кутаисского и Гаэнатского Иоанна в аккаунте епархии в соцсети. По информации митрополита, огонь из камина распространился на одеяло в гостевой келье мужского монастыря. Спасти архимандрита до приезда скорой удалось находящимся в монастыре священнослужителям, которые также пытались самостоятельно потушить пожар в келье до приезда пожарных. По информации СМИ, архимандрит получил 50% ожогов тела. Его доставили в Кутаисский ожоговый центр. По информации митрополита Иоанна, к этому времени отец Иосиф вышел из шокового состояния, врачи продолжают его лечение.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
гелати
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270141257_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_eef94f7a366377da3fc1b1ff6050c526.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, гелати, пожар
грузия, новости, происшествия, гелати, пожар
Настоятель Гелатского собора пострадал при тушении пожара в келье
Архимандрит получил ожоги на 50% тела, и его доставили в Кутаисский ожоговый центр
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Настоятель Гелатского кафедрального собора отец Иосиф Бурджанадзе пострадал в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в гостевой келье, говорится в заявлении митрополита Кутаисского и Гаэнатского Иоанна в аккаунте епархии в соцсети.
По информации митрополита, огонь из камина распространился на одеяло в гостевой келье мужского монастыря.
"В то время, когда последнего оставшегося гостя не было в келье, вся комната загорелась. Случайно архимандрит Иосиф, выйдя из своей кельи, увидел огонь. Чтобы потушить его, он сразу вошел в гостевую келью и вынес загоревшееся одеяло, огонь от которого распространился и на его одежду", - заявил митрополит.
Спасти архимандрита до приезда скорой удалось находящимся в монастыре священнослужителям, которые также пытались самостоятельно потушить пожар в келье до приезда пожарных.
По информации СМИ, архимандрит получил 50% ожогов тела. Его доставили в Кутаисский ожоговый центр. По информации митрополита Иоанна, к этому времени отец Иосиф вышел из шокового состояния, врачи продолжают его лечение.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.