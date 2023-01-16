https://sputnik-georgia.ru/20230116/nastoyatel-gelatskogo-sobora-postradal-pri-tushenii-pozhara-v-kele-273978160.html

Настоятель Гелатского собора пострадал при тушении пожара в келье

Настоятель Гелатского собора пострадал при тушении пожара в келье

Архимандрит получил ожоги на 50% тела, и его доставили в Кутаисский ожоговый центр 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T22:25+0400

2023-01-16T22:25+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Настоятель Гелатского кафедрального собора отец Иосиф Бурджанадзе пострадал в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в гостевой келье, говорится в заявлении митрополита Кутаисского и Гаэнатского Иоанна в аккаунте епархии в соцсети. По информации митрополита, огонь из камина распространился на одеяло в гостевой келье мужского монастыря. Спасти архимандрита до приезда скорой удалось находящимся в монастыре священнослужителям, которые также пытались самостоятельно потушить пожар в келье до приезда пожарных. По информации СМИ, архимандрит получил 50% ожогов тела. Его доставили в Кутаисский ожоговый центр. По информации митрополита Иоанна, к этому времени отец Иосиф вышел из шокового состояния, врачи продолжают его лечение.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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