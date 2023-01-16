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О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону

О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону

Обсуждены вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и... 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T20:22+0400

2023-01-16T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Ситуацию вокруг Украины, вопросы нормализации турецко-сирийских отношений и взаимодействие в сфере энергетики обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора.Стороны рассмотрели поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового "хаба". По инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными, сообщает пресс-служба Кремля.Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объёмы передаваемых вооружений и военной техники.Путин и Эрдоган также рассмотрели ход реализации "пакетных" стамбульских договорённостей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.Кроме того, обсуждены вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей. Отмечена также практическая значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, политика, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации вокруг украины 2022