https://sputnik-georgia.ru/20230116/obnarodovavshemu-intimnye-snimki-svoey-byvshey-muzhchine-grozit-do-9-let-tyurmy-273975894.html

Обнародовавшему интимные снимки своей бывшей мужчине грозит до 9 лет тюрьмы

Обнародовавшему интимные снимки своей бывшей мужчине грозит до 9 лет тюрьмы

Генеральная прокуратура предъявила задержанному обвинение по статье "Посягательство на тайну личной жизни" 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T20:46+0400

2023-01-16T20:46+0400

2023-01-16T20:46+0400

грузия

новости

происшествия

специальная следственная служба

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии уличила молодого мужчину в нарушении тайны частной жизни своей бывшей девушки, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что 45-летний мужчина тайно фотографировал проживающую с ним женщину в собственном доме в Тбилиси с декабря 2021 года по март 2022 года. Мужчина был задержан 13 января текущего года. 15 января генеральная прокуратура предъявила ему обвинение по статье "Посягательство на тайну личной жизни", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет. Специальная следственная служба продолжает активную борьбу, направленную на предотвращение фактов посягательства на тайну личной жизни, а также выявление лиц, причастных к преступлению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба, генеральная прокуратура грузии