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Оценка Еврокомиссии по Грузии будет обнародована в ближайшем будущем – депутат
Оценка Еврокомиссии по Грузии будет обнародована в ближайшем будущем – депутат
Бочоришвили сделала заявление после встречи с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T18:14+0400
2023-01-16T18:14+0400
2023-01-16T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Оценка Еврокомиссии по выполнению Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз уже подготовлена и будет опубликована в ближайшем будущем, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Депутат сделала заявление после встречи с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским. По ее словам, точная дата публикации документа не была упомянула. "Мы знаем, что отчет подготовлен и на данном этапе проходит, скажем так, политическую оценку в соответствующих службах Еврокомиссии, и, наверно, мы увидим его в ближайшем будущем. В целом есть ожидание, что у Грузии довольно высокие оценки", - заявила Бочоришвили. Ранее стало известно, что Евросоюз намерен оценить выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет обнародовано осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Оценка Еврокомиссии по Грузии будет обнародована в ближайшем будущем – депутат
18:14 16.01.2023 (обновлено: 19:03 16.01.2023)
Бочоришвили сделала заявление после встречи с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Оценка Еврокомиссии по выполнению Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз уже подготовлена и будет опубликована в ближайшем будущем, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
"Как мы слышали, оценка Еврокомиссии по опроснику Грузии уже готова и будет опубликована в ближайшее время. Мы ожидаем, что у нас будет возможность оценить, на каком этапе находится Грузия с точки зрения интеграции в ЕС", - заявила Бочоришвили.
Депутат сделала заявление после встречи с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским. По ее словам, точная дата публикации документа не была упомянула.
"Мы знаем, что отчет подготовлен и на данном этапе проходит, скажем так, политическую оценку в соответствующих службах Еврокомиссии, и, наверно, мы увидим его в ближайшем будущем. В целом есть ожидание, что у Грузии довольно высокие оценки", - заявила Бочоришвили.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен оценить выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет обнародовано осенью.