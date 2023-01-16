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Президент Федерации футбола Грузии хочет здоровой конкуренции на выборах

Президент Федерации футбола Грузии хочет здоровой конкуренции на выборах

Кобиашвили занимает пост президента федерации с 2015 года 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T15:24+0400

2023-01-16T15:24+0400

2023-01-16T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Единственный кандидат на пост президента Федерации футбола Грузии, действующий глава ФФГ Леван Кобиашвили хотел бы, чтобы выборы 4 февраля прошли в здоровой конкуренции при наличии других кандидатов. В понедельник, 16 января, состоялось заседание исполкома Федерации футбола Грузии, после которого Леван Кобиашвили сделал комментарий для СМИ. Регистрация кандидатов завершилась 14 января. Президент Федерации поблагодарил каждого из делегатов, выдвинувших его кандидатуру за оказанное доверие. Кандидатуру действующего президента выдвинули 29 из 31 субъектов ФФГ. Кобиашвили занимает пост президента федерации с 2015 года. На выборах 2019 года он также был единственным кандидатом. Новоизбранный президент будет занимать указанную должность в течение следующих четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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