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Трагедия на востоке Грузии: молодая женщина найдена мертвой в собственной квартире
Трагедия на востоке Грузии: молодая женщина найдена мертвой в собственной квартире
По предварительной информации, причиной смерти стала утечка газа 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T16:08+0400
2023-01-16T16:08+0400
2023-01-16T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Молодую женщину нашли мертвой в собственной квартире в городе Телави (регион Кахети), сообщает Первый канал. Случай произошел на улице Алазани. По информации соседей, 25-летняя женщина найдена мертвой в ванной. По предварительной информации, причиной смерти стала утечка газа, однако точную причину назовет следствие. На месте находятся правоохранители, проводятся следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, телави, кахети, тбилиси
происшествия, грузия, новости, телави, кахети, тбилиси
Трагедия на востоке Грузии: молодая женщина найдена мертвой в собственной квартире
16:08 16.01.2023 (обновлено: 16:21 16.01.2023)
По предварительной информации, причиной смерти стала утечка газа
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik.
Молодую женщину нашли мертвой в собственной квартире в городе Телави (регион Кахети), сообщает Первый канал
.
Случай произошел на улице Алазани. По информации соседей, 25-летняя женщина найдена мертвой в ванной.
По предварительной информации, причиной смерти стала утечка газа, однако точную причину назовет следствие.
На месте находятся правоохранители, проводятся следственные мероприятия.