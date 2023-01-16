https://sputnik-georgia.ru/20230116/tragediya-na-vostoke-gruzii-molodaya-zhenschina-naydena-mertvoy-v-sobstvennoy-kvartire-273967167.html

Трагедия на востоке Грузии: молодая женщина найдена мертвой в собственной квартире

Трагедия на востоке Грузии: молодая женщина найдена мертвой в собственной квартире

По предварительной информации, причиной смерти стала утечка газа 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T16:08+0400

2023-01-16T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Молодую женщину нашли мертвой в собственной квартире в городе Телави (регион Кахети), сообщает Первый канал. Случай произошел на улице Алазани. По информации соседей, 25-летняя женщина найдена мертвой в ванной. По предварительной информации, причиной смерти стала утечка газа, однако точную причину назовет следствие. На месте находятся правоохранители, проводятся следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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