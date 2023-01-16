https://sputnik-georgia.ru/20230116/vsled-za-lekarstvami-v-gruzii-proveryayut-situatsiyu-na-rynke-funduka-273978931.html
Вслед за лекарствами в Грузии проверяют ситуацию на рынке фундука
Вслед за лекарствами в Грузии проверяют ситуацию на рынке фундука
Агентство также ведет мониторинг предложения/продажи страховых продуктов в банках и рынка газомоторного топлива 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T23:12+0400
2023-01-16T23:12+0400
2023-01-16T23:14+0400
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новости
экономика
агентство конкуренции грузии
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции начало мониторинг рынка фундука на основании обращения грузинских фермеров, говорится в сообщении на сайте Агентства. Агентство в 2022 году завершило мониторинг фармацевтического рынка, автомобильного топлива (бензин, дизель) и сбора-переработки отходов стекла. Кроме того, агентство ведет мониторинг предложения/продажи страховых продуктов в банках и рынка газомоторного топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии
Вслед за лекарствами в Грузии проверяют ситуацию на рынке фундука
23:12 16.01.2023 (обновлено: 23:14 16.01.2023)
Агентство также ведет мониторинг предложения/продажи страховых продуктов в банках и рынка газомоторного топлива
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции начало мониторинг рынка фундука на основании обращения грузинских фермеров, говорится в сообщении на сайте Агентства.
Агентство в 2022 году завершило мониторинг фармацевтического рынка, автомобильного топлива (бензин, дизель) и сбора-переработки отходов стекла.
"Целью мониторинга является оценка ситуации на рынке с точки зрения конкурентного законодательства, в том числе факторов, влияющих на сезонное ценообразование", - говорится в сообщении
агентства.
Кроме того, агентство ведет мониторинг предложения/продажи страховых продуктов в банках и рынка газомоторного топлива.