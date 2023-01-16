https://sputnik-georgia.ru/20230116/vsled-za-lekarstvami-v-gruzii-proveryayut-situatsiyu-na-rynke-funduka-273978931.html

Вслед за лекарствами в Грузии проверяют ситуацию на рынке фундука

Вслед за лекарствами в Грузии проверяют ситуацию на рынке фундука

Агентство также ведет мониторинг предложения/продажи страховых продуктов в банках и рынка газомоторного топлива 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T23:12+0400

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грузия

новости

экономика

агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции начало мониторинг рынка фундука на основании обращения грузинских фермеров, говорится в сообщении на сайте Агентства. Агентство в 2022 году завершило мониторинг фармацевтического рынка, автомобильного топлива (бензин, дизель) и сбора-переработки отходов стекла. Кроме того, агентство ведет мониторинг предложения/продажи страховых продуктов в банках и рынка газомоторного топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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