https://sputnik-georgia.ru/20230117/chast-tsentralnykh-ulits-tbilisi-perekroyut-iz-za-remontnykh-rabot-274009788.html

Часть центральных улиц Тбилиси перекроют из-за ремонтных работ

Часть центральных улиц Тбилиси перекроют из-за ремонтных работ

Мэрия Тбилиси опубликовала измененную схему движения 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на улицах Читая и Клдиашвили временно будет ограничено из-за запланированных ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Движение автотранспорта ограничат 18 января с 10:00 до 22 января включительно. Во время ремонтных работ автомобили смогут передвигаться с улицы Читая в направлении улицы Клдиашвили через улицу Чубинашвили, а с улицы Клдиашвили в направлении Читая движение будет возможно через улицы Ниношвили и Марджанишвили. С улицы Долидзе в направлении улицы Клдиашвили автомобили смогут передвигаться только повернув направо. Микроавтобусы N416, N436, N462, N477, N490, N517, N507, N522, N529 и автобусы N362, N368 во время движения в направлении Вокзальной площади вместо улицы Клдиашвили будут передвигаться через улицу Пиросмани. В обратную сторону с Вокзальной площади через улицу Гоголя смогут выехать на улицы Поцхверашвили и Цинамдзгвришвили, затем на улицу Марджанишвили, а повернув налево переместятся на улицу Читая, после чего продолжат движение по установленной схеме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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