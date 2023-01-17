https://sputnik-georgia.ru/20230117/dom-muzey-otrestavrirovan-na-rodine-poeta-paolo-iashvili-273981003.html
Дом-музей отреставрирован на родине поэта Паоло Иашвили
Дом-музей отреставрирован на родине поэта Паоло Иашвили
Вместе с Национальным музеем Грузии, в работах активно участвовали муниципалитет Сачхере, местное населением и семья поэта 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T10:02+0400
2023-01-17T10:02+0400
2023-01-17T10:02+0400
грузия
новости
культура
паоло иашвили
тея цулукиани
сачхере
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ТБИЛИСИ, 17 янв— Sputnik. Дому-музею грузинского поэта Паоло Иашвили в селе Аргвети Сачхерского района провели реставрацию, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи. Для полноценного функционирования музея в здании, рабочая группа на первом этапе разработала концепцию музея. В частности, пять комнат дома-музея были разделены на тематические пространства: детство и семья поэта, кутаисский период, мультимедийное пространство, зал "Цисперканцелеби" и комната Паоло. Были собраны и обработаны архивные и фотоматериалы, собраны предметы мебели и реликвии. Отреставрирована семейная мебель, установлены информационные стенды и видеоролики. Важно, чтобы при создании экспозиции был максимально сохранен аутентичный облик дома. Вместе с Национальным музеем Грузии в работах активно участвовали муниципалитет Сачхере, местное населением и семья поэта. На открытии присутствовала глава министерства культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. Министр поздравила потомков поэта и местное население с возрождением родного дома Паоло Иашвили, отметив, что отныне посетители смогут познакомиться с жизнью и творчеством поэта в доме-музее, который был открыт усилиями министерства. Цулукиани также выразила надежду, что в ближайшем будущем дом-музей снова станет центром, где будут принимать грузинских писателей и не только. Работа по превращению родного дома Паоло Иашвили в дом-музей и центр культуры началась в апреле 2022 года в результате встречи с потомками поэта по инициативе министерства культуры. Министр посетила дом-музей поэта и сообщила его семье, что министерство профинансирует создание и реализацию концепции дома-музея в связи со 130-летием юбилей Паоло Иашвили. Паоло Иашвили родился в селе Аргвети, печататься начал с 1911. В 1915 в Кутаиси им была организована литературная группа поэтов-символистов "Голубые рога", со следующего года стал выпускаться альманах "Голубой рог". После установления Советской власти в Грузии поэзия Иашвили стала склоняться к реализму. На русском языке стихи Паоло были изданы в переводе Бориса Пастернака. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, паоло иашвили, тея цулукиани, сачхере
грузия, новости, культура, паоло иашвили, тея цулукиани, сачхере
Дом-музей отреставрирован на родине поэта Паоло Иашвили
Вместе с Национальным музеем Грузии, в работах активно участвовали муниципалитет Сачхере, местное населением и семья поэта
ТБИЛИСИ, 17 янв— Sputnik. Дому-музею грузинского поэта Паоло Иашвили в селе Аргвети Сачхерского района провели реставрацию, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Для полноценного функционирования музея в здании, рабочая группа на первом этапе разработала концепцию музея. В частности, пять комнат дома-музея были разделены на тематические пространства: детство и семья поэта, кутаисский период, мультимедийное пространство, зал "Цисперканцелеби" и комната Паоло.
Были собраны и обработаны архивные и фотоматериалы, собраны предметы мебели и реликвии. Отреставрирована семейная мебель, установлены информационные стенды и видеоролики. Важно, чтобы при создании экспозиции был максимально сохранен аутентичный облик дома. Вместе с Национальным музеем Грузии в работах активно участвовали муниципалитет Сачхере, местное населением и семья поэта.
На открытии присутствовала глава министерства культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. Министр поздравила потомков поэта и местное население с возрождением родного дома Паоло Иашвили, отметив, что отныне посетители смогут познакомиться с жизнью и творчеством поэта в доме-музее, который был открыт усилиями министерства.
Цулукиани также выразила надежду, что в ближайшем будущем дом-музей снова станет центром, где будут принимать грузинских писателей и не только.
Работа по превращению родного дома Паоло Иашвили в дом-музей и центр культуры началась в апреле 2022 года в результате встречи с потомками поэта по инициативе министерства культуры. Министр посетила дом-музей поэта и сообщила его семье, что министерство профинансирует создание и реализацию концепции дома-музея в связи со 130-летием юбилей Паоло Иашвили.
Паоло Иашвили родился в селе Аргвети, печататься начал с 1911. В 1915 в Кутаиси им была организована литературная группа поэтов-символистов "Голубые рога", со следующего года стал выпускаться альманах "Голубой рог". После установления Советской власти в Грузии поэзия Иашвили стала склоняться к реализму. На русском языке стихи Паоло были изданы в переводе Бориса Пастернака.