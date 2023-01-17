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Движение на проспекте Руставели будет ограничено
Движение на проспекте Руставели будет ограничено
На центральном проспекте Тбилиси снимают праздничную иллюминацию 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T18:38+0400
2023-01-17T18:38+0400
2023-01-17T18:38+0400
тбилиси
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Движение на проспекте Руставели временно будет перекрыто из-за демонтажа новогоднего освещения, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Так, 18 января с 00:00 до 06:00 с площади Первой республики до площади Свободы движение автотранспорта будет ограничено. Автомобили смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили, Табукашвили. С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц района Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човевлидзе, Зандукели и далее через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе. Попасть на проспект Меликишвили и территорию, прилегающую к станции метро "Руставели", с остальных улиц Мтацминдского района можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. Движение c площади Свободы будет возможно только в направлении проспекта Руставели. Автомобили, следующие от метро "Руставели" в направлении площади Cвободы, смогут повернуть около оливкового дерева и далее следовать через улицы Михаила Джавахишвили и правую набережную Куры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилиси, новости, грузия
Движение на проспекте Руставели будет ограничено
На центральном проспекте Тбилиси снимают праздничную иллюминацию
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Движение на проспекте Руставели временно будет перекрыто из-за демонтажа новогоднего освещения, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Так, 18 января с 00:00 до 06:00 с площади Первой республики до площади Свободы движение автотранспорта будет ограничено.
Автомобили смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили, Табукашвили. С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц района Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човевлидзе, Зандукели и далее через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.
Попасть на проспект Меликишвили и территорию, прилегающую к станции метро "Руставели", с остальных улиц Мтацминдского района можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.
Движение c площади Свободы будет возможно только в направлении проспекта Руставели. Автомобили, следующие от метро "Руставели" в направлении площади Cвободы, смогут повернуть около оливкового дерева и далее следовать через улицы Михаила Джавахишвили и правую набережную Куры.