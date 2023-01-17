https://sputnik-georgia.ru/20230117/glava-soyuza-zhurnalistov-rossii-o-tom-kto-pomozhet-v-osvobozhdenii-marata-kasema-273994221.html

Глава Союза журналистов России о том, кто поможет в освобождении Марата Касема

Глава Союза журналистов России о том, кто поможет в освобождении Марата Касема

Арест латвийскими властями шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это один из ярких примеров войны стран Балтии с российскими журналистами и свободой... 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T13:55+0400

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2023-01-17T13:55+0400

видео

мультимедиа

экспертное мнение

задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе

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Какими инструментами можно помочь в освобождении журналиста? Как на Западе искореняют любые альтернативные мнения о России? Почему организации вроде "Репортеров без границ" не хотят помогать Марату Касему? Обо всем этом смотрите в видео.

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе , видео