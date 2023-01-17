https://sputnik-georgia.ru/20230117/glava-soyuza-zhurnalistov-rossii-o-tom-kto-pomozhet-v-osvobozhdenii-marata-kasema-273994221.html
Глава Союза журналистов России о том, кто поможет в освобождении Марата Касема
Глава Союза журналистов России о том, кто поможет в освобождении Марата Касема
Арест латвийскими властями шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это один из ярких примеров войны стран Балтии с российскими журналистами и свободой... 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T13:55+0400
2023-01-17T13:55+0400
2023-01-17T13:55+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе
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Какими инструментами можно помочь в освобождении журналиста? Как на Западе искореняют любые альтернативные мнения о России? Почему организации вроде "Репортеров без границ" не хотят помогать Марату Касему? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе , видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе , видео
Глава Союза журналистов России о том, кто поможет в освобождении Марата Касема
Арест латвийскими властями шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это один из ярких примеров войны стран Балтии с российскими журналистами и свободой слова. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Председатель Союза журналистов России
Какими инструментами можно помочь в освобождении журналиста? Как на Западе искореняют любые альтернативные мнения о России? Почему организации вроде "Репортеров без границ" не хотят помогать Марату Касему? Обо всем этом смотрите в видео.