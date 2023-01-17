https://sputnik-georgia.ru/20230117/legendarnaya-gruzinskaya-shakhmatistka-otmechaet-den-rozhdeniya-274009915.html

Легендарная грузинская шахматистка отмечает день рождения

Легендарная грузинская шахматистка отмечает день рождения

Майя Чибурданидзе первой среди женщин завоевала титул чемпионки мира в 17 лет 17.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Пятикратной чемпионке мира, девятикратной победительнице шахматных олимпиад, кавалеру ордена Вахтанга Горгасали III степени и четырехкратной обладательнице шахматного "Оскара" Майе Чибурданидзе исполнилось 63 года. Шахматистка родилась 17 января 1961 года в Кутаиси. Играть в шахматы в раннем возрасте ее научил старший брат. Уже через год она начала обыгрывать своего наставника, и родители решили отдать юную Майю в шахматный кружок. Так, в возрасте восьми лет, начался ее путь к шахматным звездам. Майя Чибурданидзе первой среди женщин завоевала титул чемпионки мира в 17 лет. Титул перешел к ней в 1978 году от другой грузинской шахматистки, легендарной Ноны Гаприндашвили. Чибурданидзе обыграла Гаприндашвили со счетом 8,5:6,5. В Тбилиси 5 сентября 2019 года торжественно открылась Шахматная академия имени Майи Чибурданидзе, где проходят тренировки по авторской программе пятикратной чемпионки мира.

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грузия, спорт, новости, майя чибурданидзе, шахматы