https://sputnik-georgia.ru/20230117/nadeemsya-na-polozhitelnyy-rezultat---posol-es-v-gruzii-ob-otsenke-evrokomissii-274015913.html

"Надеемся на положительный результат" - посол ЕС в Грузии об оценке Еврокомиссии

"Надеемся на положительный результат" - посол ЕС в Грузии об оценке Еврокомиссии

В конце этого года сначала Европейская комиссия, а затем страны-члены ЕС оценят прогресс, достигнутый Грузией, заявил посол 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский надеется, что оценка Еврокомиссии о выполнении Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС будет положительной. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Мы не только держим кулачки, но и готовы помочь как правительству Грузии, так и парламенту в текущих работах, подчеркнул дипломат. "В конце этого года сначала Европейская комиссия, а затем страны-члены ЕС оценят прогресс, достигнутый Грузией, и мы примем решение о следующих шагах относительно стремления Грузии стать членом Европейского Союза", - отметил посол. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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