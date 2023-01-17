https://sputnik-georgia.ru/20230117/personalnaya-vystavka-izvestnogo-fotografa-georgiya-kardava-otkryvaetsya-v-tbilisi--274003626.html
Персональная выставка известного фотографа Георгия Кардава открывается в Тбилиси
Персональная выставка известного фотографа Георгия Кардава открывается в Тбилиси
Выставка в центре Тбилиси продлится до 24 января 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T16:59+0400
2023-01-17T16:59+0400
2023-01-17T16:59+0400
грузия
георгий кардава
культура
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23967/56/239675603_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_5d751e86791a1b374de4c455f19be13a.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Первая персональная выставка грузинского фотографа Георгия Кардава открывается 17 января в столичной галерее iArt gallery. Георгий Кардава анонсировал выставку на своей странице, отметив, что гости мероприятия смогут увидеть "как полюбившиеся старые хиты, так и новые шлягеры".Событие значимо для фотографа, так как это не только первая выставка в Грузии, но и в целом. Выставка продлится до 24 января. Георгий Кардава родился в Грузии, в городе Цаленджиха (регион Самегрело — Земо Сванети). В 2000 году он переехал в Москву учиться, после чего начал заниматься фотографией. На этом поприще он добился больших успехов: перед его объективом позировали известные актеры Константин Хабенский, Никита Ефремов, Данила Козловский, исполнители Григорий Лепс, Баста. Фотограф работал и со звездами мирового масштаба, среди которых Роберт де Ниро, Венсан Кассель и Франческо Тутти. Кроме того, фотограф ведет авторский блог "Георгий за кадром".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23967/56/239675603_113:0:1000:665_1920x0_80_0_0_305446a1a2d5652af023d033584019b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, георгий кардава, культура, новости, тбилиси
грузия, георгий кардава, культура, новости, тбилиси
Персональная выставка известного фотографа Георгия Кардава открывается в Тбилиси
Выставка в центре Тбилиси продлится до 24 января
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Первая персональная выставка грузинского фотографа Георгия Кардава открывается 17 января в столичной галерее iArt gallery.
Георгий Кардава анонсировал выставку на своей странице, отметив, что гости мероприятия смогут увидеть "как полюбившиеся старые хиты, так и новые шлягеры".
"А если серьезно, вся выставка будет крутиться вокруг портретов, снятых в Грузии: гостей моей родины и крутых соотечественников, которых мне посчастливилось снимать в разных странах", - пишет Кардава.
Событие значимо для фотографа, так как это не только первая выставка в Грузии, но и в целом. Выставка продлится до 24 января.
Георгий Кардава родился в Грузии, в городе Цаленджиха (регион Самегрело — Земо Сванети). В 2000 году он переехал в Москву учиться, после чего начал заниматься фотографией.
На этом поприще он добился больших успехов: перед его объективом позировали известные актеры Константин Хабенский, Никита Ефремов, Данила Козловский, исполнители Григорий Лепс, Баста. Фотограф работал и со звездами мирового масштаба, среди которых Роберт де Ниро, Венсан Кассель и Франческо Тутти. Кроме того, фотограф ведет авторский блог "Георгий за кадром".