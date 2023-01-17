https://sputnik-georgia.ru/20230117/personalnaya-vystavka-izvestnogo-fotografa-georgiya-kardava-otkryvaetsya-v-tbilisi--274003626.html

Персональная выставка известного фотографа Георгия Кардава открывается в Тбилиси

Персональная выставка известного фотографа Георгия Кардава открывается в Тбилиси

Выставка в центре Тбилиси продлится до 24 января 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T16:59+0400

2023-01-17T16:59+0400

2023-01-17T16:59+0400

грузия

георгий кардава

культура

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23967/56/239675603_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_5d751e86791a1b374de4c455f19be13a.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Первая персональная выставка грузинского фотографа Георгия Кардава открывается 17 января в столичной галерее iArt gallery. Георгий Кардава анонсировал выставку на своей странице, отметив, что гости мероприятия смогут увидеть "как полюбившиеся старые хиты, так и новые шлягеры".Событие значимо для фотографа, так как это не только первая выставка в Грузии, но и в целом. Выставка продлится до 24 января. Георгий Кардава родился в Грузии, в городе Цаленджиха (регион Самегрело — Земо Сванети). В 2000 году он переехал в Москву учиться, после чего начал заниматься фотографией. На этом поприще он добился больших успехов: перед его объективом позировали известные актеры Константин Хабенский, Никита Ефремов, Данила Козловский, исполнители Григорий Лепс, Баста. Фотограф работал и со звездами мирового масштаба, среди которых Роберт де Ниро, Венсан Кассель и Франческо Тутти. Кроме того, фотограф ведет авторский блог "Георгий за кадром".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, георгий кардава, культура, новости, тбилиси