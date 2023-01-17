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Путешествия по Грузии: Ксанская крепость и церковь Святого Георгия - фото

Путешествия по Грузии: Ксанская крепость и церковь Святого Георгия - фото

Крепость была построена при князе Баграте I Мухранбатони в 1512 году. Кахетинский царь Ав-Георгий несколько раз разорял картлинские земли. Баграт, решив... 17.01.2023, Sputnik Грузия

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Во время очередного набега кахетинского царя Баграт отрезал ему все пути, взял в плен и поместил в Ксанскую крепость, где Ав-Георгий скончался. Цитадель была реконструирована в 1746 году.

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