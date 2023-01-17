Путешествия по Грузии: Ксанская крепость и церковь Святого Георгия - фото
Cредневековая крепость на пересечении рек Ксани и Мтквари располагается на горе. Ксанская крепость имеет форму прямоугольника. На углах располагаются башни
Cредневековая крепость на пересечении рек Ксани и Мтквари располагается на горе. Ксанская крепость имеет форму прямоугольника. На углах располагаются башни
Чтобы до неё добраться, нужно взять маршрутку до Ксани и попросить водителя остановить на повороте на крепость
Чтобы до неё добраться, нужно взять маршрутку до Ксани и попросить водителя остановить на повороте на крепость
Там же стоят указатели и табличка с информацией. Идти совсем немного, но подъём достаточно крутой
Там же стоят указатели и табличка с информацией. Идти совсем немного, но подъём достаточно крутой
Крепость находится на высоте 600 м. С дороги прекрасно просматривается цитадель и путь к ней
Крепость находится на высоте 600 м. С дороги прекрасно просматривается цитадель и путь к ней
Рядом с крепостью есть своеобразная смотровая площадка, с которой хорошо видно Ксани и ещё несколько сёл
Рядом с крепостью есть своеобразная смотровая площадка, с которой хорошо видно Ксани и ещё несколько сёл
Правда, дорога к крепости немного пострадала от оползня, на машине к ней проехать не получится
Правда, дорога к крепости немного пострадала от оползня, на машине к ней проехать не получится
Чтобы предотвратить дальнейшие разрушения, часть двора и часть склона забетонировали
Чтобы предотвратить дальнейшие разрушения, часть двора и часть склона забетонировали
Если вы идёте пешком, то смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться и не скатиться с горы вниз - старый серпантин зарос кустарникам
Если вы идёте пешком, то смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться и не скатиться с горы вниз - старый серпантин зарос кустарникам
Крепость неплохо сохранилась - внутри можно увидеть камины, дымоходы, различить этажи (хотя сами деревянные перекрытия, конечно же, не уцелели)
Крепость неплохо сохранилась - внутри можно увидеть камины, дымоходы, различить этажи (хотя сами деревянные перекрытия, конечно же, не уцелели)
Можно даже обнаружить водосборники и остатки квеври
Можно даже обнаружить водосборники и остатки квеври
Создатели крепости строили ее с учетом всех возможностей того времени
Создатели крепости строили ее с учетом всех возможностей того времени
Так выглядят бойницы Ксанской крепости
Так выглядят бойницы Ксанской крепости
Недалеко от крепости располагается церковь Святого Георгия, которой не меньше пары столетий
Недалеко от крепости располагается церковь Святого Георгия, которой не меньше пары столетий
Церковь не повседневная - посещают её по особым поводам. До церкви есть дорога, которую осилит внедорожник
Церковь не повседневная - посещают её по особым поводам. До церкви есть дорога, которую осилит внедорожник
Если же идти от Ксанской крепости, то нужно обращать внимание на маркировки - невнятная тропа отмечена бело-желтым цветом. Местами придётся карабкаться
Если же идти от Ксанской крепости, то нужно обращать внимание на маркировки - невнятная тропа отмечена бело-желтым цветом. Местами придётся карабкаться
Но виды, которые открываются по пути к церкви, того стоят. На саму Ксанскую крепость можно будет посмотреть с горы
Но виды, которые открываются по пути к церкви, того стоят. На саму Ксанскую крепость можно будет посмотреть с горы
От церкви во все стороны тоже открывается прекрасная панорама
От церкви во все стороны тоже открывается прекрасная панорама
Ксанская крепость и церковь Святого Георгия не избалованы толпами туристов. Но они стоят того, чтоб им уделить время и совместить культурную программу с отдыхом на природе
Ксанская крепость и церковь Святого Георгия не избалованы толпами туристов. Но они стоят того, чтоб им уделить время и совместить культурную программу с отдыхом на природе