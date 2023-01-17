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Путешествия по Грузии: Ксанская крепость и церковь Святого Георгия - фото
Путешествия по Грузии: Ксанская крепость и церковь Святого Георгия - фото
Крепость была построена при князе Баграте I Мухранбатони в 1512 году. Кахетинский царь Ав-Георгий несколько раз разорял картлинские земли. Баграт, решив... 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T16:34+0400
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Во время очередного набега кахетинского царя Баграт отрезал ему все пути, взял в плен и поместил в Ксанскую крепость, где Ав-Георгий скончался. Цитадель была реконструирована в 1746 году.
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фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, туризм в грузии, туризм, путешествия, фото
фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, туризм в грузии, туризм, путешествия, фото

Путешествия по Грузии: Ксанская крепость и церковь Святого Георгия - фото

16:34 17.01.2023 (обновлено: 16:37 17.01.2023)
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Крепость была построена при князе Баграте I Мухранбатони в 1512 году. Кахетинский царь Ав-Георгий несколько раз разорял картлинские земли. Баграт, решив положить этому конец, построил крепость, в которой устроил Ав-Георгию засаду
Во время очередного набега кахетинского царя Баграт отрезал ему все пути, взял в плен и поместил в Ксанскую крепость, где Ав-Георгий скончался. Цитадель была реконструирована в 1746 году.
© photo: Sputnik / Stringer

Cредневековая крепость на пересечении рек Ксани и Мтквари располагается на горе. Ксанская крепость имеет форму прямоугольника. На углах располагаются башни

Cредневековая крепость на пересечении рек Ксани и Мтквари располагается на горе. Ксанская крепость имеет форму прямоугольника. На углах располагаются башни - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

Cредневековая крепость на пересечении рек Ксани и Мтквари располагается на горе. Ксанская крепость имеет форму прямоугольника. На углах располагаются башни

© photo: Sputnik

Чтобы до неё добраться, нужно взять маршрутку до Ксани и попросить водителя остановить на повороте на крепость

Чтобы до неё добраться, нужно взять маршрутку до Ксани и попросить водителя остановить на повороте на крепость - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik

Чтобы до неё добраться, нужно взять маршрутку до Ксани и попросить водителя остановить на повороте на крепость

© photo: Sputnik

Там же стоят указатели и табличка с информацией. Идти совсем немного, но подъём достаточно крутой

Там же стоят указатели и табличка с информацией. Идти совсем немного, но подъём достаточно крутой - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik

Там же стоят указатели и табличка с информацией. Идти совсем немного, но подъём достаточно крутой

© photo: Sputnik

Крепость находится на высоте 600 м. С дороги прекрасно просматривается цитадель и путь к ней

Крепость находится на высоте 600 м. С дороги прекрасно просматривается цитадель и путь к ней - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik

Крепость находится на высоте 600 м. С дороги прекрасно просматривается цитадель и путь к ней

© photo: Sputnik

Рядом с крепостью есть своеобразная смотровая площадка, с которой хорошо видно Ксани и ещё несколько сёл

Рядом с крепостью есть своеобразная смотровая площадка, с которой хорошо видно Ксани и ещё несколько сёл - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik

Рядом с крепостью есть своеобразная смотровая площадка, с которой хорошо видно Ксани и ещё несколько сёл

© photo: Sputnik

Правда, дорога к крепости немного пострадала от оползня, на машине к ней проехать не получится

Правда, дорога к крепости немного пострадала от оползня, на машине к ней проехать не получится - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik

Правда, дорога к крепости немного пострадала от оползня, на машине к ней проехать не получится

© photo: Sputnik

Чтобы предотвратить дальнейшие разрушения, часть двора и часть склона забетонировали

Чтобы предотвратить дальнейшие разрушения, часть двора и часть склона забетонировали - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik

Чтобы предотвратить дальнейшие разрушения, часть двора и часть склона забетонировали

© photo: Sputnik

Если вы идёте пешком, то смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться и не скатиться с горы вниз - старый серпантин зарос кустарникам

Если вы идёте пешком, то смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться и не скатиться с горы вниз - старый серпантин зарос кустарникам - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik

Если вы идёте пешком, то смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться и не скатиться с горы вниз - старый серпантин зарос кустарникам

© photo: Sputnik

Крепость неплохо сохранилась - внутри можно увидеть камины, дымоходы, различить этажи (хотя сами деревянные перекрытия, конечно же, не уцелели)

Крепость неплохо сохранилась - внутри можно увидеть камины, дымоходы, различить этажи (хотя сами деревянные перекрытия, конечно же, не уцелели) - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik

Крепость неплохо сохранилась - внутри можно увидеть камины, дымоходы, различить этажи (хотя сами деревянные перекрытия, конечно же, не уцелели)

© photo: Sputnik

Можно даже обнаружить водосборники и остатки квеври

Можно даже обнаружить водосборники и остатки квеври - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik

Можно даже обнаружить водосборники и остатки квеври

© photo: Sputnik

Создатели крепости строили ее с учетом всех возможностей того времени

Создатели крепости строили ее с учетом всех возможностей того времени - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik

Создатели крепости строили ее с учетом всех возможностей того времени

© photo: Sputnik

Так выглядят бойницы Ксанской крепости

Так выглядят бойницы Ксанской крепости - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik

Так выглядят бойницы Ксанской крепости

© photo: Sputnik

Недалеко от крепости располагается церковь Святого Георгия, которой не меньше пары столетий

Недалеко от крепости располагается церковь Святого Георгия, которой не меньше пары столетий - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik

Недалеко от крепости располагается церковь Святого Георгия, которой не меньше пары столетий

© photo: Sputnik

Церковь не повседневная - посещают её по особым поводам. До церкви есть дорога, которую осилит внедорожник

Церковь не повседневная - посещают её по особым поводам. До церкви есть дорога, которую осилит внедорожник - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik

Церковь не повседневная - посещают её по особым поводам. До церкви есть дорога, которую осилит внедорожник

© photo: Sputnik

Если же идти от Ксанской крепости, то нужно обращать внимание на маркировки - невнятная тропа отмечена бело-желтым цветом. Местами придётся карабкаться

Если же идти от Ксанской крепости, то нужно обращать внимание на маркировки - невнятная тропа отмечена бело-желтым цветом. Местами придётся карабкаться - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik

Если же идти от Ксанской крепости, то нужно обращать внимание на маркировки - невнятная тропа отмечена бело-желтым цветом. Местами придётся карабкаться

© photo: Sputnik

Но виды, которые открываются по пути к церкви, того стоят. На саму Ксанскую крепость можно будет посмотреть с горы

Но виды, которые открываются по пути к церкви, того стоят. На саму Ксанскую крепость можно будет посмотреть с горы - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik

Но виды, которые открываются по пути к церкви, того стоят. На саму Ксанскую крепость можно будет посмотреть с горы

© photo: Sputnik

От церкви во все стороны тоже открывается прекрасная панорама

От церкви во все стороны тоже открывается прекрасная панорама - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik

От церкви во все стороны тоже открывается прекрасная панорама

© photo: Sputnik

Ксанская крепость и церковь Святого Георгия не избалованы толпами туристов. Но они стоят того, чтоб им уделить время и совместить культурную программу с отдыхом на природе

Ксанская крепость и церковь Святого Георгия не избалованы толпами туристов. Но они стоят того, чтоб им уделить время и совместить культурную программу с отдыхом на природе - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik

Ксанская крепость и церковь Святого Георгия не избалованы толпами туристов. Но они стоят того, чтоб им уделить время и совместить культурную программу с отдыхом на природе

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