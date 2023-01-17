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Сняты ограничения на дороге, соединяющей два региона Грузии

Сняты ограничения на дороге, соединяющей два региона Грузии

На прошлой неделе в высокогорных регионах Грузии выпал снег, из-за чего были введены ограничения для автомобилистов 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T18:58+0400

2023-01-17T18:58+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Специальный режим движения для легковых автомобилей отменили на участке дороги, соединяющей регионы Самегрело и Сванети. На участке 70-138 км (Хаиши-Местиа) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили легковые автомобили могли передвигаться только с использованием противоскользящих цепей, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. Благодаря очистительным работам ограничение было снято. Между тем, на участке 30-186 км (Джвари-Ушгули) указанной автодороги запрещается движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами, а также автобусов вместимостью более 30 мест. При этом на участке 138-186 км (Местиа-Ушгули) разрешено движение легковых автомобилей с использованием противобуксовочных цепей. Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное. На участке 1-30 км (Зугдиди-Джвари) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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