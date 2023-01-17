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Сотрудник мэрии Батуми попался на взятке
Сотрудник мэрии Батуми попался на взятке
Из-за взятки в 900 лари задержанному грозит до девяти лет лишения свободы 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T19:19+0400
2023-01-17T19:19+0400
2023-01-17T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Сотрудника муниципальной инспекции мэрии Батуми (Аджария) задержали по обвинению во взяточничестве, сообщает антикоррупционное агентство СГБ Грузии.Следствие установило, что задержанный взял у гражданина 2,4 тысячи лари (более 900 долларов) в качестве взятки. Взамен он обещал служебное покровительство при обустройстве необходимой инфраструктуры для работы объекта общественного питания в Батуми без соответствующего разрешения.Уголовное дело возбуждено по статье "Взяточничество". Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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батуми, грузия, происшествия, аджария, взятка
батуми, грузия, происшествия, аджария, взятка
Сотрудник мэрии Батуми попался на взятке
Из-за взятки в 900 лари задержанному грозит до девяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Сотрудника муниципальной инспекции мэрии Батуми (Аджария) задержали по обвинению во взяточничестве, сообщает антикоррупционное агентство СГБ Грузии.
Следствие установило, что задержанный взял у гражданина 2,4 тысячи лари (более 900 долларов) в качестве взятки. Взамен он обещал служебное покровительство при обустройстве необходимой инфраструктуры для работы объекта общественного питания в Батуми без соответствующего разрешения.
Уголовное дело возбуждено по статье "Взяточничество". Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы.