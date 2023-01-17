https://sputnik-georgia.ru/20230117/vavilov-rasskazal-kakie-sovmestnye-proizvodstva-s-kitaem-nuzhny-rossii-273984214.html

Вавилов рассказал, какие совместные производства с Китаем нужны России

Вавилов рассказал, какие совместные производства с Китаем нужны России

Китайская продукция с каждым годом становится все более качественной и конкурентоспособной. Этим со "Sputnik на русском" поделился китаевед-публицист Николай... 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T10:22+0400

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По мнению нашего гостя, особенно видно это на примере автопрома - китайские машины успешно продаются на рынках таких богатых стан, как Саудовская Аравия. Почему Запад не хочет мириться с ростом экспорта китайских автомобилей и других товаров? Для чего России нужно строить совместные российско-китайские предприятия? Из-за чего китайские бизнесмены проигнорируют экономический форум в Давосе? Когда Си Цзиньпин приедет в Россию?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

китай

саудовская аравия

давос

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, китай, россия, видео, си цзиньпин, саудовская аравия, давос