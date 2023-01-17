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https://sputnik-georgia.ru/20230117/vavilov-rasskazal-kakie-sovmestnye-proizvodstva-s-kitaem-nuzhny-rossii-273984214.html
Вавилов рассказал, какие совместные производства с Китаем нужны России
Вавилов рассказал, какие совместные производства с Китаем нужны России
Китайская продукция с каждым годом становится все более качественной и конкурентоспособной. Этим со "Sputnik на русском" поделился китаевед-публицист Николай... 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T10:22+0400
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По мнению нашего гостя, особенно видно это на примере автопрома - китайские машины успешно продаются на рынках таких богатых стан, как Саудовская Аравия. Почему Запад не хочет мириться с ростом экспорта китайских автомобилей и других товаров? Для чего России нужно строить совместные российско-китайские предприятия? Из-за чего китайские бизнесмены проигнорируют экономический форум в Давосе? Когда Си Цзиньпин приедет в Россию?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
китай
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мультимедиа, видео, китай, россия, видео, си цзиньпин, саудовская аравия, давос
мультимедиа, видео, китай, россия, видео, си цзиньпин, саудовская аравия, давос

Вавилов рассказал, какие совместные производства с Китаем нужны России

10:22 17.01.2023 (обновлено: 10:23 17.01.2023)
© video: Sputnik
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Китайская продукция с каждым годом становится все более качественной и конкурентоспособной. Этим со "Sputnik на русском" поделился китаевед-публицист Николай Вавилов
По мнению нашего гостя, особенно видно это на примере автопрома - китайские машины успешно продаются на рынках таких богатых стан, как Саудовская Аравия.
Почему Запад не хочет мириться с ростом экспорта китайских автомобилей и других товаров? Для чего России нужно строить совместные российско-китайские предприятия? Из-за чего китайские бизнесмены проигнорируют экономический форум в Давосе? Когда Си Цзиньпин приедет в Россию?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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