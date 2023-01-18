Тест: Насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню

© photo: Sputnik / Igor Astakhov Вывеска грузинского ресторанчика в историческом центре грузинской столицы © photo: Sputnik / Igor Astakhov

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Грузия - страна гурманов и разнообразной кухни, и практически каждый грузин считает, что наизусть знает все рецепты любимых блюд