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Тест: Насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню
Тест: Насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню
Грузия - страна гурманов и разнообразной кухни, и практически каждый грузин считает, что наизусть знает все рецепты любимых блюд 18.01.2023, Sputnik Грузия
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грузия, мультимедиа, новости, культура, туризм, интерактив, общество, позитив, вкусная грузия, интересные факты о грузии и грузинах
грузия, мультимедиа, новости, культура, туризм, интерактив, общество, позитив, вкусная грузия, интересные факты о грузии и грузинах

Тест: Насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню

17:09 18.01.2023 (обновлено: 10:44 24.01.2023)
© photo: Sputnik / Igor AstakhovВывеска грузинского ресторанчика в историческом центре грузинской столицы
Вывеска грузинского ресторанчика в историческом центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2023
© photo: Sputnik / Igor Astakhov
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Грузия - страна гурманов и разнообразной кухни, и практически каждый грузин считает, что наизусть знает все рецепты любимых блюд

Sputnik Грузия предлагает проверить, насколько хорошо вы знакомы с рецептами грузинской кухни — найдите лишний ингредиент в составе блюд.

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