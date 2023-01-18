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Тест: Насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню
Тест: Насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню
Грузия - страна гурманов и разнообразной кухни, и практически каждый грузин считает, что наизусть знает все рецепты любимых блюд 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T17:09+0400
2023-01-18T17:09+0400
2023-01-24T10:44+0400
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грузия, мультимедиа, новости, культура, туризм, интерактив, общество, позитив, вкусная грузия, интересные факты о грузии и грузинах
Тест: Насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню
17:09 18.01.2023 (обновлено: 10:44 24.01.2023)
Грузия - страна гурманов и разнообразной кухни, и практически каждый грузин считает, что наизусть знает все рецепты любимых блюд
Sputnik Грузия предлагает проверить, насколько хорошо вы знакомы с рецептами грузинской кухни — найдите лишний ингредиент в составе блюд.