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Госбюджет Грузии 2023: на что пойдут миллиарды

Госбюджет Грузии 2023: на что пойдут миллиарды

Парламент Грузии 15 декабря принял государственный бюджет на 2023 год 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T20:18+0400

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Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари. Из них бюджетные средства – 20 миллиардов лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари. Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 миллиарда лари. Бюджет министерства регионального развития составит около 3,3 миллиарда лари, а вот министерство образования - более 2 миллиардов лари. Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о том, какое финансирование получат государственные ведомства страны в 2023 году. Курс лари по отношению к доллару США на 18 декабря - 2,6674 GEL/$1.

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