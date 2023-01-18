https://sputnik-georgia.ru/20230118/gosbyudzhet-gruzii-2023-na-chto-poydut-milliardy-273171255.html
Госбюджет Грузии 2023: на что пойдут миллиарды
Госбюджет Грузии 2023: на что пойдут миллиарды
Парламент Грузии 15 декабря принял государственный бюджет на 2023 год 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T20:18+0400
2023-01-18T20:18+0400
2023-01-24T11:19+0400
грузия
новости
экономика
бюджет грузии
инфографика
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/12/273170919_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b8fd1de432ad4a9c5414be550ac42126.jpg
Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари. Из них бюджетные средства – 20 миллиардов лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари. Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 миллиарда лари. Бюджет министерства регионального развития составит около 3,3 миллиарда лари, а вот министерство образования - более 2 миллиардов лари. Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о том, какое финансирование получат государственные ведомства страны в 2023 году. Курс лари по отношению к доллару США на 18 декабря - 2,6674 GEL/$1.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/12/273170919_495:0:3226:2048_1920x0_80_0_0_231fa99c95185ce1b9f4dd33bf501fa1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, бюджет грузии, инфографика, мультимедиа, инфографика
грузия, новости, экономика, бюджет грузии, инфографика, мультимедиа, инфографика
Госбюджет Грузии 2023: на что пойдут миллиарды
20:18 18.01.2023 (обновлено: 11:19 24.01.2023)
Парламент Грузии 15 декабря принял государственный бюджет на 2023 год
Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари. Из них бюджетные средства – 20 миллиардов лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.
Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 миллиарда лари. Бюджет министерства регионального развития составит около 3,3 миллиарда лари, а вот министерство образования - более 2 миллиардов лари.
Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о том, какое финансирование получат государственные ведомства страны в 2023 году.
Курс лари по отношению к доллару США на 18 декабря - 2,6674 GEL/$1.