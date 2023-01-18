https://sputnik-georgia.ru/20230118/kak-osvyatit-vodu-na-kreschenie-2022-doma-molitvy-i-obryady-263711659.html

Как освятить воду на Крещение 2023 дома: молитвы и обряды

Как освятить воду на Крещение 2023 дома: молитвы и обряды

Крещение Господне, или Богоявление, православная церковь отмечает 19 января – в этот день Иисус крестился в реке Иордан 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T15:00+0400

2023-01-18T15:00+0400

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В православных церквях в праздник ежегодно совершается Великое освящение воды. Воду в храмах освящают дважды: в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник.Но не всем удается каждый год сходить в церковь на Крещение и набрать там святой воды. Поэтому Sputnik Грузия поинтересовался, как освятить воду на Крещение дома, какие обряды нужно совершать и какие молитвы читать.Как освятить воду дома – молитвы и обрядыОсвятить воду на Крещение можно и дома. При освящении самое главное – это непоколебимая вера в Господа и чистая душа.Вода, взятая на Крещение из любых источников, в том числе набранная дома из-под крана, становится святой.Вода становится святой благодаря силе Господа, а молитва и вера человека являются лишь проводниками, но человек обязательно должен быть крещен. Желательно, чтобы проводящий обряд регулярно посещал церковные службы, исповедовался и принимал Святое Причастие.Для освящения воды дома используют стеклянную банку или кастрюлю. Наполните сосуд простой водой – некоторое время жидкость должна в нем постоять. Затем прочитайте над банкой, держа руки в воде, молитвы и три раза ее перекрестите.При проведении обряда освящения воды дома, читается одна из трех молитв на выбор: "Отче наш", молитва царю небесному или "Пресвятой троице".Отче наш"Отче наш, сущий на небесах!Да святится имя Твое,Да приидет Царствие Твое,Да будет воля Твоя и на земле, как на небе,Хлеб наш насущный дай нам на сей день,И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим,И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь".Молитва царю небесномуМолитва Пресвятой троице"Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко, прости беззакония наша, Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради".Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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