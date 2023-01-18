Как празднуют Китайский новый год 2023? Традиции и обычаи праздника
© AFP 2023 / Noel Celis Продажа новогодних декораций и фонарей во время подготовки к празднованию Нового года по восточному календарю
© AFP 2023 / Noel Celis
Китайский Новый год - самый главный из традиционных праздников Китая и всей Восточной Азии, в 2023-м наступит 22 января
Китайский Новый год – древний праздник, с которым связано много традиций, обрядов и обычаев.
Как в Китае празднуют Новый год - о традициях, обычаях и обрядах этого древнейшего и красочного праздника, читайте в Sputnik Грузия.
Традиции, обычаи и обряды
Новый год в Китае - один из главных праздников в году, к которому жители Поднебесной готовятся заранее. По традиции, китайцы начинают подготовку к празднику с уборки дома – выбрасывают все ненужные, старые и поломанные вещи, а вместе с ними и старую энергию, чтобы освободить место для новой.
Дом украшают красным цветом и его оттенками - стены квартир и домов наряжают специальными картинами из бумажных узоров, а у входа расклеивают парные надписи, соблюдая при этом особый ритуал.
В Китае есть традиция декорировать дома восемью спелыми мандаринами – в Поднебесной цифра "8" символизирует бесконечность.
Елку в Китайский Новый год заменяют подносы с цитрусами - мандаринами и апельсинами обязательно укладывают по кругу по восемь штук. Также есть традиция наряжать свежими фруктами в сахаре или сухофруктами небольшие искусственные деревья.
© AFP 2023 / Wang ZhaoСоздание инсталляции во время подготовки к празднованию Нового года по восточному календарю
Создание инсталляции во время подготовки к празднованию Нового года по восточному календарю
© AFP 2023 / Wang Zhao
Китайский Новый год - праздник семейный, и, по традиции, его встречают все вместе – это сулит счастье и процветание на весь год. Поэтому, все члены семьи, как бы далеко они ни находились, собираются в канун Китайского Нового года за праздничным столом. Так возникло еще одно название праздника - "встреча после разлуки".
За праздничным столом в Китайский Новый год обсуждают планы на грядущий год, ибо об ушедшем говорить не принято.
На праздничный стол подают много разных блюд, но, по традиции, основным остаются пельмени в форме золотого слитка, символизирующие достаток и богатство, а также приносящие удачу с первых минут Китайского Нового года.
По традиции, в Китайский Новый год дарят друг другу подарки – это могут быть различные сувениры, символ наступившего года, обереги, амулеты, сладости или деньги в красном конверте.
Красные конверты обычно дарят родители детям — китайцы верят, что деньги, подаренные близкими с наилучшими пожеланиями, притягивают другие.
Цвет презента имеет большое значение, ибо белый и синий цвет в Китае олицетворяют смерть и похороны, поэтому ни подарок, ни упаковка не должны быть этого оттенка.
По легенде, красный цвет и шум отпугивает страшное чудовище, ежегодно появляющееся именно к Новому году. Поэтому Китайский Новый год, по традиции, празднуют в Поднебесной очень шумно, надев все красное, чтобы отпугнуть чудище, и привлечь в дом удачу и благополучие.
Как празднуют
В старину Китайский Новый год праздновали целый месяц. В наши дни праздник длится 15 дней, однако каждый из них имеет свои традиции и обычаи.
Китайский Новый год начинают праздновать с праздничного ужина, шумного гулянья и громких фейерверков. Китайцы верят, что чем громче будут праздновать, тем счастливее пройдет наступивший год. В первый день Нового года обязательно сжигают бамбуковые палочки и посещают могилки родственников, чтобы почтить умерших.
О благополучии, счастье, процветании и долголетии молятся во второй и седьмой день, а еще помогают бедным - раздают милостыню.
В Китае родственников и друзей поздравляют с Новым годом в третий и четвертый день. После этого все крупные корпорации возвращаются к работе.
© AFP 2023 / Wang Zhao Красные фонари на дереве в парке в Пекине во время подготовки к празднованию Нового года по восточному календарю
Красные фонари на дереве в парке в Пекине во время подготовки к празднованию Нового года по восточному календарю
© AFP 2023 / Wang Zhao
Богатству и бизнесу посвящены пятый и шестой день Китайского Нового года - все компании в Китае в эти дни приступают к работе, но обязательно запускают фейерверки.
На восьмой-десятый день Нового года китайцы работают, а вечерами устраивают небольшие праздничные ужины с молитвой. После ужина всей семьей идут в храм, где зажигают особые курительные свечи.
Одиннадцатый день Китайского Нового года посвящен зятю - тесть в этот день обязательно устраивает для мужа своей дочери шумный и богатый праздник.
Следующие три дня посвящают подготовке к празднованию 15-го дня Китайского Нового года - грандиозного Фестиваля китайских фонарей. Все покупают фонари, украшения и так далее.
В Китае в праздник фонарей обычно устраивают театральные представления и концерты. Китайцы с семьями ходят по площади с зажженными фонарями, а вокруг гремят хлопушки, петарды и фейерверки.
Материал подготовлен на основе открытых источников