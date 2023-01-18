https://sputnik-georgia.ru/20230118/kak-prazdnuyut-kitayskiy-novyy-god-2023-traditsii-i-obychai-prazdnika-274046256.html

Как празднуют Китайский новый год 2023? Традиции и обычаи праздника

Как празднуют Китайский новый год 2023? Традиции и обычаи праздника

Китайский Новый год - самый главный из традиционных праздников Китая и всей Восточной Азии, в 2023-м наступит 22 января 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T17:29+0400

2023-01-18T17:29+0400

2023-01-18T17:29+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/11/273992083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b85e71ed62b70fb667a67fc612e89075.jpg

Китайский Новый год – древний праздник, с которым связано много традиций, обрядов и обычаев. Как в Китае празднуют Новый год - о традициях, обычаях и обрядах этого древнейшего и красочного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Традиции, обычаи и обряды Новый год в Китае - один из главных праздников в году, к которому жители Поднебесной готовятся заранее. По традиции, китайцы начинают подготовку к празднику с уборки дома – выбрасывают все ненужные, старые и поломанные вещи, а вместе с ними и старую энергию, чтобы освободить место для новой. Дом украшают красным цветом и его оттенками - стены квартир и домов наряжают специальными картинами из бумажных узоров, а у входа расклеивают парные надписи, соблюдая при этом особый ритуал. В Китае есть традиция декорировать дома восемью спелыми мандаринами – в Поднебесной цифра "8" символизирует бесконечность. Елку в Китайский Новый год заменяют подносы с цитрусами - мандаринами и апельсинами обязательно укладывают по кругу по восемь штук. Также есть традиция наряжать свежими фруктами в сахаре или сухофруктами небольшие искусственные деревья. Китайский Новый год - праздник семейный, и, по традиции, его встречают все вместе – это сулит счастье и процветание на весь год. Поэтому, все члены семьи, как бы далеко они ни находились, собираются в канун Китайского Нового года за праздничным столом. Так возникло еще одно название праздника - "встреча после разлуки". За праздничным столом в Китайский Новый год обсуждают планы на грядущий год, ибо об ушедшем говорить не принято. На праздничный стол подают много разных блюд, но, по традиции, основным остаются пельмени в форме золотого слитка, символизирующие достаток и богатство, а также приносящие удачу с первых минут Китайского Нового года. По традиции, в Китайский Новый год дарят друг другу подарки – это могут быть различные сувениры, символ наступившего года, обереги, амулеты, сладости или деньги в красном конверте. Красные конверты обычно дарят родители детям — китайцы верят, что деньги, подаренные близкими с наилучшими пожеланиями, притягивают другие. Цвет презента имеет большое значение, ибо белый и синий цвет в Китае олицетворяют смерть и похороны, поэтому ни подарок, ни упаковка не должны быть этого оттенка. По легенде, красный цвет и шум отпугивает страшное чудовище, ежегодно появляющееся именно к Новому году. Поэтому Китайский Новый год, по традиции, празднуют в Поднебесной очень шумно, надев все красное, чтобы отпугнуть чудище, и привлечь в дом удачу и благополучие. Как празднуют В старину Китайский Новый год праздновали целый месяц. В наши дни праздник длится 15 дней, однако каждый из них имеет свои традиции и обычаи. Китайский Новый год начинают праздновать с праздничного ужина, шумного гулянья и громких фейерверков. Китайцы верят, что чем громче будут праздновать, тем счастливее пройдет наступивший год. В первый день Нового года обязательно сжигают бамбуковые палочки и посещают могилки родственников, чтобы почтить умерших. О благополучии, счастье, процветании и долголетии молятся во второй и седьмой день, а еще помогают бедным - раздают милостыню. В Китае родственников и друзей поздравляют с Новым годом в третий и четвертый день. После этого все крупные корпорации возвращаются к работе. Богатству и бизнесу посвящены пятый и шестой день Китайского Нового года - все компании в Китае в эти дни приступают к работе, но обязательно запускают фейерверки. На восьмой-десятый день Нового года китайцы работают, а вечерами устраивают небольшие праздничные ужины с молитвой. После ужина всей семьей идут в храм, где зажигают особые курительные свечи. Одиннадцатый день Китайского Нового года посвящен зятю - тесть в этот день обязательно устраивает для мужа своей дочери шумный и богатый праздник. Следующие три дня посвящают подготовке к празднованию 15-го дня Китайского Нового года - грандиозного Фестиваля китайских фонарей. Все покупают фонари, украшения и так далее. В Китае в праздник фонарей обычно устраивают театральные представления и концерты. Китайцы с семьями ходят по площади с зажженными фонарями, а вокруг гремят хлопушки, петарды и фейерверки. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки