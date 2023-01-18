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Кто лучший пирожок в Грузии?
Кто лучший пирожок в Грузии?
В Грузии обновили список нематериального культурного наследия, в который включили любимые многими мцхетские пирожки 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T16:09+0400
2023-01-18T16:09+0400
2023-01-18T16:13+0400
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В социальных сетях этот факт не оставили без внимания. Пользователи, соревнуясь друг с другом в остроумии, предлагали свои варианты для Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.Многие отметили, что другим хлебо-булочным изделиям должно быть обидно, что именно выпечка из древней столицы Грузии Мцхета заслужила такой статус.Между тем, мцхетские пирожки далеко не первый "съедобный" объект в списке нематериального культурного наследия Грузии. Туда, к примеру, также входят традиции изготовления кахетинской чурчхелы, а также кахетинского хлеба "дедас пури", абхазская и мегрельская аджика и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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мультимедиа, культура, мцхета, грузия
мультимедиа, культура, мцхета, грузия
Кто лучший пирожок в Грузии?
16:09 18.01.2023 (обновлено: 16:13 18.01.2023)
В Грузии обновили список нематериального культурного наследия, в который включили любимые многими мцхетские пирожки
В социальных сетях этот факт не оставили без внимания. Пользователи, соревнуясь друг с другом в остроумии, предлагали свои варианты для Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.
Многие отметили, что другим хлебо-булочным изделиям должно быть обидно, что именно выпечка из древней столицы Грузии Мцхета заслужила такой статус.
Между тем, мцхетские пирожки далеко не первый "съедобный" объект в списке нематериального культурного наследия Грузии. Туда, к примеру, также входят традиции изготовления кахетинской чурчхелы, а также кахетинского хлеба "дедас пури", абхазская и мегрельская аджика и многое другое.