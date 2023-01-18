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Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией
Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией
С июля 2019 года временно запрещены авиаперелеты между Россией и Грузией 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T13:31+0400
2023-01-18T13:31+0400
2023-01-18T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией, сообщает РИА Новости.Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, россия, сергей лавров, тбилиси, sputnik, сергей гаврилов
Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией
13:31 18.01.2023 (обновлено: 13:46 18.01.2023)
С июля 2019 года временно запрещены авиаперелеты между Россией и Грузией
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией, сообщает РИА Новости
.
"Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение," – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.