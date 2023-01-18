https://sputnik-georgia.ru/20230118/lavrov-nadeyus-my-skoro-smozhem-vozobnovit-pryamoe-aviasoobschenie-s-gruziey-274036024.html

Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией

Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией

С июля 2019 года временно запрещены авиаперелеты между Россией и Грузией 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T13:31+0400

2023-01-18T13:31+0400

2023-01-18T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией, сообщает РИА Новости.Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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