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Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией
Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией
С июля 2019 года временно запрещены авиаперелеты между Россией и Грузией 18.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией, сообщает РИА Новости.Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, россия, сергей лавров, тбилиси, sputnik, сергей гаврилов
новости, грузия, россия, сергей лавров, тбилиси, sputnik, сергей гаврилов

Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией

13:31 18.01.2023 (обновлено: 13:46 18.01.2023)
© photo: Sputnik / Svetlana Shevchenko / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2023
© photo: Sputnik / Svetlana Shevchenko
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С июля 2019 года временно запрещены авиаперелеты между Россией и Грузией
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией, сообщает РИА Новости.

"Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение," – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.
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