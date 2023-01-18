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Покупкой Кварацхелия заинтересовались английские гранды футбола
Покупкой Кварацхелия заинтересовались английские гранды футбола
На покупку дуэта футболистов Кварацхелия-Осимхен клубы готовы выложить 250 млн фунтов стерлингов 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T07:32+0400
2023-01-18T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия может сменить серию А на АПЛ - футболистом заинтересовались в "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал", об этом пишет английское издание Express. Гранды английской премьер-лиги высоко оценивают игру дуэта "Наполи" Кварацхелия - Виктор Осимхен. Как "Манчестер", так и "Арсенал" хотят приобрести обоих игроков. При этом на покупку дуэта футболистов они готовы выложить 250 млн фунтов стерлингов. Директор "Наполи" Криштиану Джунтоли ранее заявил, что Хвича Кварацхелия не продается. Контракт грузинского полузащитника "Наполи" рассчитан до 2027 года. Кварацхелия перешел в неапольский клуб в июне 2022 года за 10 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, спорт, хвича кварацхелия, клуб "наполи", фк "арсенал", клуб "манчестер юнайтед"
в мире, новости, спорт, хвича кварацхелия, клуб "наполи", фк "арсенал", клуб "манчестер юнайтед"
Покупкой Кварацхелия заинтересовались английские гранды футбола
07:32 18.01.2023 (обновлено: 08:06 18.01.2023)
На покупку дуэта футболистов Кварацхелия-Осимхен клубы готовы выложить 250 млн фунтов стерлингов
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия может сменить серию А на АПЛ - футболистом заинтересовались в "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал", об этом пишет английское издание Express.
Гранды английской премьер-лиги высоко оценивают игру дуэта "Наполи" Кварацхелия - Виктор Осимхен. Как "Манчестер", так и "Арсенал" хотят приобрести обоих игроков. При этом на покупку дуэта футболистов они готовы выложить 250 млн фунтов стерлингов.
Интерес "Арсенала" к Кварацхелия и Осимхену вырос после того, как лондонский "Челси" опередил "канониров" и приобрел украинского футболиста Михаила Мудрика. Контракт вингера сборной Украины рассчитан до 2031 года, отмечает издание
.
Директор "Наполи" Криштиану Джунтоли ранее заявил, что Хвича Кварацхелия не продается. Контракт грузинского полузащитника "Наполи" рассчитан до 2027 года.
Кварацхелия перешел в неапольский клуб в июне 2022 года за 10 млн евро.