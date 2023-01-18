https://sputnik-georgia.ru/20230118/profsoyuzy-protiv-biznesa-v-gruzii-obsuzhdayut-vopros-40-chasovoy-rabochey-nedeli-274051928.html

Профсоюзы против бизнеса: в Грузии обсуждают вопрос 40-часовой рабочей недели

Профсоюзы против бизнеса: в Грузии обсуждают вопрос 40-часовой рабочей недели

Представители бизнеса намерены начать консультации с правительством, что вызвало негативную реакцию профсоюзов 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T20:31+0400

2023-01-18T20:31+0400

2023-01-18T20:31+0400

грузия

новости

общество

ираклий петриашвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 янв - Sputnik. Постановление правительства Грузии, сузившее круг профессий, которые должны работать более 40 часов в неделю, вызвало ожесточенные споры между представителями бизнес-сектора и профсоюзами. Бизнес-сектор недоволен исключением из списка ненормированной рабочей недели таких сфер, как строительство, торговля, объекты питания. По мнению предпринимателей, теперь им придется замедлить процесс работы, так как работники должны работать 40 часов в неделю вместо 48, как это было ранее. Представители бизнеса намерены начать консультации с правительством, что вызвало негативную реакцию профсоюзов. По его словам, профсоюзы проделали большую работу для ограничения сфер деятельности, которые требуют ненормированного графика. "Сорокачасовая рабочая неделя не придумана профсоюзами. Эта норма взята из медицинских и санитарных норм, основана на производительности труда, поэтому остальное оправдание, связанное с жадностью работодателей, не имеет ничего общего с реальностью, нищетой и запустением бизнеса или экономики", - сказал Петриашвили. На сегодняшний день 48-часовая рабочая неделя, по решению правительства, может быть только у работников телевидения, производителей продуктов питания, рыбаков, работников, занятых в подаче воды, электроэнергии, кислорода, служб очистки, транспорта, складов, метеорологов, а также работников сферы здравоохранения, спасательных служб, следователей, служб охраны, администраций тюрем, таможенников и сферы социального обслуживания и образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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