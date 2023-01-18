https://sputnik-georgia.ru/20230118/pryamaya-translyatsiya-press-konferentsiya-glavy-mid-rf-sergeya-lavrova-po-itogam-2022-goda-274027052.html

Прямая трансляция: Пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам 2022 года

Прямая трансляция: Пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам 2022 года

Смотрите в видео прямую трансляцию пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова о внешнеполитических итогах 2022 года 18.01.2023, Sputnik Грузия

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мультимедиа

видео

сергей лавров

мид россии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит ежегодную пресс-конференцию по итогам 2022 года, на которой делится результатами деятельности дипломатического ведомства, оценками ситуации в мире и отвечает на вопросы журналистов.В этом году мероприятие впервые с 2019 года проходит без ковидных ограничений, соответственно, все желающие представители СМИ смогут лично задать вопрос министру.

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мультимедиа, видео, сергей лавров, мид россии, видео