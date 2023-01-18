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Спортсмены из Грузии примут участие в Европейском юношеском Олимпийском фестивале
Спортсмены из Грузии примут участие в Европейском юношеском Олимпийском фестивале
Всего на фестивале Грузия будет представлена в четырех дисциплинах 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T21:12+0400
2023-01-18T21:12+0400
2023-01-18T21:12+0400
спорт
грузия
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лери хабелов
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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Молодежная сборная Грузии будет представлена восемью спортсменами на XVI Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале, который стартует в трех европейских странах 21 января, сообщает Национальный олимпийский комитет. Олимпийскую делегацию Грузии возглавит президент Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, а главой миссии в Олимпийской деревне будет спортивный директор организации Георгий Эсакия. Всего на фестивале Грузия будет представлена в четырех дисциплинах:Горнолыжники Нино Энукидзе и Отар Цулейскири станут знаменосцами сборной Грузии. Соревнования пройдут с 21 по 28 января на территории Италии, в регионе Фриули-Венеция-Юлия, а также в соседних странах - Австрии и Словении. В фестивале примут участие спортсмены из 47 стран .Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, лери хабелов
спорт, грузия, новости, лери хабелов
Спортсмены из Грузии примут участие в Европейском юношеском Олимпийском фестивале
Всего на фестивале Грузия будет представлена в четырех дисциплинах
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Молодежная сборная Грузии будет представлена восемью спортсменами на XVI Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале, который стартует в трех европейских странах 21 января, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Олимпийскую делегацию Грузии возглавит президент Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, а главой миссии в Олимпийской деревне будет спортивный директор организации Георгий Эсакия.
Всего на фестивале Грузия будет представлена в четырех дисциплинах:
Горнолыжный спорт - Леван Нажаидзе, Лука Бурдули, Отар Цулейскири, Нино Энукидзе;
Конькобежный спорт - Константин Супаташвили;
Прыжки с трамплина - Георгий Микеладзе, Георгий Дьяконов;
Сноуборд - Николоз Габулдани.
Горнолыжники Нино Энукидзе и Отар Цулейскири станут знаменосцами сборной Грузии.
Соревнования пройдут с 21 по 28 января на территории Италии, в регионе Фриули-Венеция-Юлия, а также в соседних странах - Австрии и Словении. В фестивале примут участие спортсмены из 47 стран .