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Святая вода на Крещение 2023: когда набирать и как использовать

Святая вода на Крещение 2023: когда набирать и как использовать

Крещение Господне православные празднуют 19 января – это один из главных христианских праздников, в который проводят великое водосвятие 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T11:50+0400

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Великое освящение воды в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается ежегодно.Святую воду называют агиасма, что в переводе с греческого означает "святыня". Когда набирать святую воду на Крещение и как ее использовать, читайте в материале Sputnik Грузия.Великое водосвятиеТрадиция освящать воду накануне праздника восходит к древнехристианской практике Крещения оглашенных после утренней службы Богоявления.А водосвятие в праздник Крещения Господня связано с обычаем христиан Иерусалимской церкви шествовать в день Богоявления на Иордан – к месту крещения Спасителя.Еще в древней Церкви были замечены особые исцеляющие свойства святой воды, восполняющей душевные и телесные силы человека, принимающего ее с верой.И сегодня, после особого молебенного чина, в ходе которого на воду призывается исцеляющая благодать Святого Духа, верующие по традиции пьют агиасму в церкви, умывают ею лицо, а затем заполняют свои бутылочки святой водой и уносят домой.Когда набирать и как использоватьЗапасы святой воды, которая хранится дома у каждого христианина, пополняют верующие один раз в год. Вода становится святой после молитв священника и троекратного опускания в воду креста.Освящение воды в оба дня проводят одинаковым чином, поэтому набрать святую воду можно как 18, так и 19 января. Кроме того, празднование Крещения Господня продолжается целую неделю, следовательно, набрать святую воду в церкви можно по 27 января включительно.Набирать святую воду можно лишь после молитвы и только в чистую бутылку, желательно в стеклянную. Агиасму нельзя набирать в бутылки из-под алкоголя.Верующие приносят освященную воду из церкви домой и хранят ее весь год, принимая понемногу в качестве целебного средства. Церковнослужители советуют пить святую воду натощак, помолившись и лишь с чистыми мыслями для исцеления души и тела.Чудодейственная сила святой воды поможет облегчить недуг, если смазать больные места. Поможет святая вода и от сглаза – для этого нужно ею умыться и прочитать молитву.Святую воду можно использовать для окропления своего жилища, читая соответствующую молитву. А вот использовать святую воду для приготовления обеда, кофе и так далее нельзя.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, религия , справки , крещение господне, крещение господня, крещение, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников