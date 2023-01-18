Церковь Святой Нино и заброшенная магнитная обсерватория в Карсани - фото
В получасе езды от Тбилиси располагается здание бывшей магнитной обсерватории
В получасе езды от Тбилиси располагается здание бывшей магнитной обсерватории
С этого места открывается вид на такие великолепные пейзажи
С этого места открывается вид на такие великолепные пейзажи
В село ведёт мощëнная булыжником дорога. Говорят, её строили военнопленные немцы после Второй мировой
В село ведёт мощëнная булыжником дорога. Говорят, её строили военнопленные немцы после Второй мировой
Обсерватория в Карсани была построена в 1913 году. Она представляла комплекс из 5 павильонов: четырех подземных и одного надземного
Обсерватория в Карсани была построена в 1913 году. Она представляла комплекс из 5 павильонов: четырех подземных и одного надземного
В таких обсерваториях изучают, как изменяется магнитное поле земли с течением времени
В таких обсерваториях изучают, как изменяется магнитное поле земли с течением времени
Обычно обсерватории расположены подальше от города, чтобы не фиксировать возможные помехи. В 1950-х надземный корпус занял Лаврентий Берия, сделав из него одну из своих загородных резиденций
Обычно обсерватории расположены подальше от города, чтобы не фиксировать возможные помехи. В 1950-х надземный корпус занял Лаврентий Берия, сделав из него одну из своих загородных резиденций
Однако после Берии здание было передано туберкулезному диспансеру, который закрылся в 1980-е. Из-за близости к Тбилиси существовал риск заражения населения
Однако после Берии здание было передано туберкулезному диспансеру, который закрылся в 1980-е. Из-за близости к Тбилиси существовал риск заражения населения
После закрытия диспансера здание стоит заброшенным, но в нём ещё можно найти предметы, которые говорят о том, что здесь когда-то была больница
После закрытия диспансера здание стоит заброшенным, но в нём ещё можно найти предметы, которые говорят о том, что здесь когда-то была больница
Комнаты, которые находятся на первом этаже выглядят как в фильмах ужасов
Комнаты, которые находятся на первом этаже выглядят как в фильмах ужасов
Пол в здании местами провалился, и подниматься на верхние этажи может быть очень опасно
Пол в здании местами провалился, и подниматься на верхние этажи может быть очень опасно
Кое-где расклеены плакаты со странными рисунками - следы посещения этого заброшенного места любителями мистики
Кое-где расклеены плакаты со странными рисунками - следы посещения этого заброшенного места любителями мистики
В подвальные помещения лучше не спускаться - никто не знает, насколько надёжны стены и не случится ли обвал. Кроме того - в них нет окон и практически ничего не видно
В подвальные помещения лучше не спускаться - никто не знает, насколько надёжны стены и не случится ли обвал. Кроме того - в них нет окон и практически ничего не видно
Недалеко от главного здания бывшей геофизической обсерватории, ближе к краю обрыва, находится ещё один подземный павильон
Недалеко от главного здания бывшей геофизической обсерватории, ближе к краю обрыва, находится ещё один подземный павильон
Он состоит из двух круглых залов, в которых раньше размещались измерительные приборы.
Здесь наблюдали за магнитным полем Земли
Он состоит из двух круглых залов, в которых раньше размещались измерительные приборы.
Здесь наблюдали за магнитным полем Земли
Сейчас добраться до павильона проблематично, потому что территория принадлежит Патриархии Грузии - там располагается церковь Святой Богородицы, принадлежащая женскому монастырю. Служители монастыря могут сделать замечание и попросить покинуть территорию
Сейчас добраться до павильона проблематично, потому что территория принадлежит Патриархии Грузии - там располагается церковь Святой Богородицы, принадлежащая женскому монастырю. Служители монастыря могут сделать замечание и попросить покинуть территорию
В самом селении Карсани всего три монастыря - один женский и два мужских. Жилых домов осталось мало, зато очень много пустующих и разрушенных
В самом селении Карсани всего три монастыря - один женский и два мужских. Жилых домов осталось мало, зато очень много пустующих и разрушенных
Цивилизация не обошла стороной это отдалённое место - рядом с церковью стоят солнечные батареи
Цивилизация не обошла стороной это отдалённое место - рядом с церковью стоят солнечные батареи
От села Карсани до церкви и мужского монастыря рядом с ней ведут две дороги - для пешеходов и автомобилей
От села Карсани до церкви и мужского монастыря рядом с ней ведут две дороги - для пешеходов и автомобилей
Однако непосредственно недалеко от монастыря висит табличка, на которой указано, что проход разрешён только пешеходам
Однако непосредственно недалеко от монастыря висит табличка, на которой указано, что проход разрешён только пешеходам
Вдалеке возможно разглядеть крепость Армази. При желании можно совершить хайк и туда, но потребуется определённая физическая подготовка
Вдалеке возможно разглядеть крепость Армази. При желании можно совершить хайк и туда, но потребуется определённая физическая подготовка
Весь поход прекрасно укладывается в один день. После спуска с горы можно зайти поесть в придорожные рестораны - они находятся поблизости. В самом селе нет магазинов, поэтому лучше запастись снеками
Весь поход прекрасно укладывается в один день. После спуска с горы можно зайти поесть в придорожные рестораны - они находятся поблизости. В самом селе нет магазинов, поэтому лучше запастись снеками