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Церковь Святой Нино и заброшенная магнитная обсерватория в Карсани - фото
Церковь Святой Нино и заброшенная магнитная обсерватория в Карсани - фото
Мало кто знает, что всего в получасе езды от Тбилиси располагается очень интересная "заброшка" - здание бывшей магнитной обсерватории. Добраться туда можно на... 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T19:12+0400
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Если вы едете на маршрутном такси, то можно сойти на повороте на Карсани и прогуляться в гору до деревни. Поверьте, виды того стоят. Подъём займет немного больше часа
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, путешествия, туризм, туризм в грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, путешествия, туризм, туризм в грузии, фото

Церковь Святой Нино и заброшенная магнитная обсерватория в Карсани - фото

19:12 18.01.2023 (обновлено: 19:28 18.01.2023)
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Мало кто знает, что всего в получасе езды от Тбилиси располагается очень интересная "заброшка" - здание бывшей магнитной обсерватории. Добраться туда можно на своей машине или же сесть на маршрутку до Мцхета
Если вы едете на маршрутном такси, то можно сойти на повороте на Карсани и прогуляться в гору до деревни. Поверьте, виды того стоят. Подъём займет немного больше часа
© photo: Sputnik / Stringer

В получасе езды от Тбилиси располагается здание бывшей магнитной обсерватории

В получасе езды от Тбилиси располагается здание бывшей магнитной обсерватории - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

В получасе езды от Тбилиси располагается здание бывшей магнитной обсерватории

© photo: Sputnik / Stringer

С этого места открывается вид на такие великолепные пейзажи

С этого места открывается вид на такие великолепные пейзажи - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

С этого места открывается вид на такие великолепные пейзажи

© photo: Sputnik / Stringer

В село ведёт мощëнная булыжником дорога. Говорят, её строили военнопленные немцы после Второй мировой

В село ведёт мощëнная булыжником дорога. Говорят, её строили военнопленные немцы после Второй мировой - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

В село ведёт мощëнная булыжником дорога. Говорят, её строили военнопленные немцы после Второй мировой

© photo: Sputnik / Stringer

Обсерватория в Карсани была построена в 1913 году. Она представляла комплекс из 5 павильонов: четырех подземных и одного надземного

Обсерватория в Карсани была построена в 1913 году. Она представляла комплекс из 5 павильонов: четырех подземных и одного надземного - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

Обсерватория в Карсани была построена в 1913 году. Она представляла комплекс из 5 павильонов: четырех подземных и одного надземного

© photo: Sputnik / Stringer

В таких обсерваториях изучают, как изменяется магнитное поле земли с течением времени

В таких обсерваториях изучают, как изменяется магнитное поле земли с течением времени - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

В таких обсерваториях изучают, как изменяется магнитное поле земли с течением времени

© photo: Sputnik / Stringer

Обычно обсерватории расположены подальше от города, чтобы не фиксировать возможные помехи. В 1950-х надземный корпус занял Лаврентий Берия, сделав из него одну из своих загородных резиденций

Обычно обсерватории расположены подальше от города, чтобы не фиксировать возможные помехи. В 1950-х надземный корпус занял Лаврентий Берия, сделав из него одну из своих загородных резиденций - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

Обычно обсерватории расположены подальше от города, чтобы не фиксировать возможные помехи. В 1950-х надземный корпус занял Лаврентий Берия, сделав из него одну из своих загородных резиденций

© photo: Sputnik / Stringer

Однако после Берии здание было передано туберкулезному диспансеру, который закрылся в 1980-е. Из-за близости к Тбилиси существовал риск заражения населения

Однако после Берии здание было передано туберкулезному диспансеру, который закрылся в 1980-е. Из-за близости к Тбилиси существовал риск заражения населения - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

Однако после Берии здание было передано туберкулезному диспансеру, который закрылся в 1980-е. Из-за близости к Тбилиси существовал риск заражения населения

© photo: Sputnik / Stringer

После закрытия диспансера здание стоит заброшенным, но в нём ещё можно найти предметы, которые говорят о том, что здесь когда-то была больница

После закрытия диспансера здание стоит заброшенным, но в нём ещё можно найти предметы, которые говорят о том, что здесь когда-то была больница - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

После закрытия диспансера здание стоит заброшенным, но в нём ещё можно найти предметы, которые говорят о том, что здесь когда-то была больница

© photo: Sputnik / Stringer

Комнаты, которые находятся на первом этаже выглядят как в фильмах ужасов

Комнаты, которые находятся на первом этаже выглядят как в фильмах ужасов - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

Комнаты, которые находятся на первом этаже выглядят как в фильмах ужасов

© photo: Sputnik / Stringer

Пол в здании местами провалился, и подниматься на верхние этажи может быть очень опасно

Пол в здании местами провалился, и подниматься на верхние этажи может быть очень опасно - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

Пол в здании местами провалился, и подниматься на верхние этажи может быть очень опасно

© photo: Sputnik / Stringer

Кое-где расклеены плакаты со странными рисунками - следы посещения этого заброшенного места любителями мистики

Кое-где расклеены плакаты со странными рисунками - следы посещения этого заброшенного места любителями мистики - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

Кое-где расклеены плакаты со странными рисунками - следы посещения этого заброшенного места любителями мистики

© photo: Sputnik / Stringer

В подвальные помещения лучше не спускаться - никто не знает, насколько надёжны стены и не случится ли обвал. Кроме того - в них нет окон и практически ничего не видно

В подвальные помещения лучше не спускаться - никто не знает, насколько надёжны стены и не случится ли обвал. Кроме того - в них нет окон и практически ничего не видно - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

В подвальные помещения лучше не спускаться - никто не знает, насколько надёжны стены и не случится ли обвал. Кроме того - в них нет окон и практически ничего не видно

© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от главного здания бывшей геофизической обсерватории, ближе к краю обрыва, находится ещё один подземный павильон

Недалеко от главного здания бывшей геофизической обсерватории, ближе к краю обрыва, находится ещё один подземный павильон - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от главного здания бывшей геофизической обсерватории, ближе к краю обрыва, находится ещё один подземный павильон

© photo: Sputnik / Stringer

Он состоит из двух круглых залов, в которых раньше размещались измерительные приборы.

Здесь наблюдали за магнитным полем Земли

Он состоит из двух круглых залов, в которых раньше размещались измерительные приборы.Здесь наблюдали за магнитным полем Земли - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

Он состоит из двух круглых залов, в которых раньше размещались измерительные приборы.

Здесь наблюдали за магнитным полем Земли

© photo: Sputnik / Stringer

Сейчас добраться до павильона проблематично, потому что территория принадлежит Патриархии Грузии - там располагается церковь Святой Богородицы, принадлежащая женскому монастырю. Служители монастыря могут сделать замечание и попросить покинуть территорию

Сейчас добраться до павильона проблематично, потому что территория принадлежит Патриархии Грузии - там располагается церковь Святой Богородицы, принадлежащая женскому монастырю. Служители монастыря могут сделать замечание и попросить покинуть территорию - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Сейчас добраться до павильона проблематично, потому что территория принадлежит Патриархии Грузии - там располагается церковь Святой Богородицы, принадлежащая женскому монастырю. Служители монастыря могут сделать замечание и попросить покинуть территорию

© photo: Sputnik / Stringer

В самом селении Карсани всего три монастыря - один женский и два мужских. Жилых домов осталось мало, зато очень много пустующих и разрушенных

В самом селении Карсани всего три монастыря - один женский и два мужских. Жилых домов осталось мало, зато очень много пустующих и разрушенных - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

В самом селении Карсани всего три монастыря - один женский и два мужских. Жилых домов осталось мало, зато очень много пустующих и разрушенных

© photo: Sputnik / Stringer

Цивилизация не обошла стороной это отдалённое место - рядом с церковью стоят солнечные батареи

Цивилизация не обошла стороной это отдалённое место - рядом с церковью стоят солнечные батареи - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

Цивилизация не обошла стороной это отдалённое место - рядом с церковью стоят солнечные батареи

© photo: Sputnik / Stringer

От села Карсани до церкви и мужского монастыря рядом с ней ведут две дороги - для пешеходов и автомобилей

От села Карсани до церкви и мужского монастыря рядом с ней ведут две дороги - для пешеходов и автомобилей - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

От села Карсани до церкви и мужского монастыря рядом с ней ведут две дороги - для пешеходов и автомобилей

© photo: Sputnik / Stringer

Однако непосредственно недалеко от монастыря висит табличка, на которой указано, что проход разрешён только пешеходам

Однако непосредственно недалеко от монастыря висит табличка, на которой указано, что проход разрешён только пешеходам - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

Однако непосредственно недалеко от монастыря висит табличка, на которой указано, что проход разрешён только пешеходам

© photo: Sputnik / Stringer

Вдалеке возможно разглядеть крепость Армази. При желании можно совершить хайк и туда, но потребуется определённая физическая подготовка

Вдалеке возможно разглядеть крепость Армази. При желании можно совершить хайк и туда, но потребуется определённая физическая подготовка - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

Вдалеке возможно разглядеть крепость Армази. При желании можно совершить хайк и туда, но потребуется определённая физическая подготовка

© photo: Sputnik / Stringer

Весь поход прекрасно укладывается в один день. После спуска с горы можно зайти поесть в придорожные рестораны - они находятся поблизости. В самом селе нет магазинов, поэтому лучше запастись снеками

Весь поход прекрасно укладывается в один день. После спуска с горы можно зайти поесть в придорожные рестораны - они находятся поблизости. В самом селе нет магазинов, поэтому лучше запастись снеками - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

Весь поход прекрасно укладывается в один день. После спуска с горы можно зайти поесть в придорожные рестораны - они находятся поблизости. В самом селе нет магазинов, поэтому лучше запастись снеками

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