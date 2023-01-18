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Церковь Святой Нино и заброшенная магнитная обсерватория в Карсани - фото

Церковь Святой Нино и заброшенная магнитная обсерватория в Карсани - фото

Мало кто знает, что всего в получасе езды от Тбилиси располагается очень интересная "заброшка" - здание бывшей магнитной обсерватории. Добраться туда можно на... 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T19:12+0400

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Если вы едете на маршрутном такси, то можно сойти на повороте на Карсани и прогуляться в гору до деревни. Поверьте, виды того стоят. Подъём займет немного больше часа

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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