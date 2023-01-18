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В Иране пострадали 120 человек при землетрясении
В Иране пострадали 120 человек при землетрясении
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в Иране, были затронуты 12 населенных пунктов 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T17:49+0400
2023-01-18T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Во время землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 120 человек, пытающихся сбежать от стихии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Tasnim. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в среду сообщил, что в 10.08 по времени UTC (14.08 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 в 15 километрах к юго-западу от города Хой (провинция Западный Азербайджан) и в 107 километрах от города Урмия. В пострадавших районах проходит оценка ситуации. Были затронуты по меньшей мере 12 населенных пунктов. Зафиксировано не менее пяти афтершоков.
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иран, новости, происшествия, в мире
иран, новости, происшествия, в мире

В Иране пострадали 120 человек при землетрясении

17:49 18.01.2023
© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанкФлаг Исламской Республики Иран
Флаг Исламской Республики Иран - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2023
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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в Иране, были затронуты 12 населенных пунктов
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Во время землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 120 человек, пытающихся сбежать от стихии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Tasnim.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в среду сообщил, что в 10.08 по времени UTC (14.08 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 в 15 километрах к юго-западу от города Хой (провинция Западный Азербайджан) и в 107 километрах от города Урмия.
"Число пострадавших на данный момент, как сообщается, 120 человек. Их травмы были получены в результате попытки бежать", - говорится в сообщении агентства.
В пострадавших районах проходит оценка ситуации. Были затронуты по меньшей мере 12 населенных пунктов. Зафиксировано не менее пяти афтершоков.
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