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В Иране пострадали 120 человек при землетрясении

В Иране пострадали 120 человек при землетрясении

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в Иране, были затронуты 12 населенных пунктов 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T17:49+0400

2023-01-18T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Во время землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 120 человек, пытающихся сбежать от стихии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Tasnim. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в среду сообщил, что в 10.08 по времени UTC (14.08 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 в 15 километрах к юго-западу от города Хой (провинция Западный Азербайджан) и в 107 километрах от города Урмия. В пострадавших районах проходит оценка ситуации. Были затронуты по меньшей мере 12 населенных пунктов. Зафиксировано не менее пяти афтершоков.

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